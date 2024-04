Ve středu 10. dubna 2024 je tomu přesně dvě stě let, co se v rodině pekařského mistra v Kraslicích, v tehdejší rakousko-uherské monarchii, narodil muž, jenž posléze proslul jako inovátor v pražení kávy. Byl to Julius Meinl, toho jména první. Původně obchodník s indigem a komisním zbožím položil základy rodinné ságy obchodníků, podnikatelů a investorů, kteří v Evropě definovali pojem gurmánské potraviny.

Jako mnoho zručných českých řemeslníků a tovaryšů se i Julius Meinl záhy vydal za prací do Vídně, která v té době byla pulzujícím centrem monarchie a přála podnikavým. V roce 1862 tam Julius Meinl otevřel svůj první obchod s potravinami. Od té doby rodinná značka Meinl s každou obchodní novinkou posouvala komfort zákazníků, aby se ještě před první světovou válkou stala pečetí té nejvyšší kvality a určovala trend zákaznické zkušenosti ve střední Evropě.

Julius Meinl I.Zdroj: Ewing s. r. o.Na český původ Julia Meinla I. se často zapomíná, ale jeho následníci už po šest generací vždy pamatovali na své zdejší kořeny a rozvíjeli byznys v českých zemích. Bylo to za rakousko-uherské monarchie, za první republiky i po dějinných změnách na počátku devadesátých let. Však také výzkum STEM/MARK letos ukázal, že značku Julius Meinl znají čtyři z pěti Čechů.

Už kolem roku 1900 měla rodina Julia Meinla své obchody v Brně, Ostravě a Chebu. Ještě do první světové války zavedla v Rakousku-Uhersku systém maloobchodních řetězců podle britského vzoru a rychle získala dominantní tržní postavení i v českých zemích. Za první republiky provozovala v Československu stovku prodejen, které obsluhovaly 6,4 milionu zákazníků. Nacismus donutil přímé příbuzné Julia Meinla I. odejít z Rakouska do britského exilu. Komunismus zlikvidoval obchodní aktivity Meinlů ve střední a jihovýchodní Evropě. Avšak počátkem devadesátých let se značka Meinl na tyto trhy vrátila a jen v Česku otevřela sto supermarketů a síť drogerií Droxi. Po několika úspěšných letech v různých maloobchodních segmentech se nakonec rodina Meinlů rozhodla soustředit na to, co vždycky uměla nejlépe – na gurmánské zboží a na služby prémiové kvality za dostupné ceny –, a z Česka se stáhla.

Ovšem nebýt Česka, s trochou nadsázky řečeno, více než 160 let trvající příběh podnikatelské rodiny Meinlů by se patrně nikdy nezačal psát. Dnes, o šest generací později, je rodina Julia Meinla jedním z nejvýznamnějších privátních investorů ve střední Evropě. Přenesla odkaz svého zakladatele, tedy inovativnost, kvalitu a skvělou zákaznickou zkušenost, blíže k moderním ideálům udržitelnosti podnikání a prostředí kolem nás a adaptovala jej na nové potřeby lidí. V roce 2016 se na těchto principech zrodil i koncept rezidencí s exkluzivními službami pod značkou The Julius. Koncept vznikl ve firmě Julius Meinl.

Living a její rezidenční hotel nové generace The Julius na pražském Senovážném náměstí je dnes asi nejviditelnější součástí rodinného byznysu Meinlů v Česku. Oslovuje široké spektrum hostů – od byznysmenů po rodiny, od baby boomers po digitální nomády.

„Z Česka pocházíme a náš byznys tu byl vždy viditelný, ať už skrze hustou maloobchodní síť za první republiky, supermarkety v devadesátých letech nebo dnes díky luxusní rezidenci hotelového typu The Julius Prague na pražském Senovážném náměstí,“ říká Julius Meinl VI., který má v rodině na starosti právě segment nemovitostí včetně hotelů.

Meinlové však mají v České republice i další podnikatelské zájmy, jako distribuci svých značkových gurmánských potravin nebo rodinný cukrářský podnik, který v Plané vyrábí světoznámé Mozartovy koule (Koogles). Značka Julius Meinl jako synonymum vysoce kvalitního potravinářského zboží tak přenesla otisk vysoké kvality také do oblasti finančních investic, do hotelnictví, rezidenčních nemovitostí a dalších služeb.