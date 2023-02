V této zóně historického města se však nachází ordinace lékařů či zubaře. Je tam také lékárna. Řada lidí se ptá, zda by bylo možné umožnit vjezd do centra i pacientům. Zejména ti, kteří se špatně pohybují, by takovou možnost uvítali.

V okolí centra je řada záchytných parkovišť, ale ty zejména pacientů se zdravotním omezením moc nevyhovují. "Všechna čest, u nádraží je místa dost, ale jak se dostanou do ordinace v centru města, to už vedení města neřeší. Někdy je nepřekonatelná i vzdálenost z parkoviště u radnice. Řešení by mělo být tedy komplexní a mělo by pamatovat i na místa u zdravotnických zařízení pro ZTP a maminy s kočárky," namítají někteří z pacientů.

Zároveň chápou, že vjezd aut do města je nutné regulovat, aby se v něm dalo žít lidem, kteří tam bydlí. Ale jako méně prozíravé vidí nemožnost parkovat u ordinací či lékárny, a to zejména u pacientů, kteří v Lokti nebydlí a dojíždějí z okolních obcí. Bojí se toho, aby z centra města neodešli nejen lékaři, ale i další služby. "Z dlouhodobého hlediska to není prozíravé," dodávají.

Město o situaci ví a bude se jí zbývat. Loket je specifický svých historickým náměstím, nad nímž se tyčí goticko-románský hrad Loket z první poloviny 13. století. Obojí je velkým lákadlem pro turisty nejen z Čech, ale celého světa. Každým rokem jen hrad navštíví přes 100 tisíc lidí. Amfiteátr pod hradem u řeky Ohře je zase pověstný pořádáním řady kulturních akcí. Na koncerty českých i světových hvězd sem míří další tisíce návštěvníků ročně. A ti všichni chtějí někde zaparkovat. Stejně tak jako místní rezidenti, bydlící na náměstí.

"Parkovat lze přímo i na náměstí. Plocha od mostu před radnicí až k internátu, je pro všechny řidiče. Bohužel se jedná jen o zhruba 25 míst. Z důvodu nízké kapacity a velké obsazenosti, zvláště v turistické sezóně, tuto možnost nedoporučujeme. Pokud nejsou zrovna kulturní akce či sezona, je možnost zaparkovat o něco větší. Co se týče parkovacích míst u ordinací či lékárny na náměstí a přilehlých ulic, tak o situaci víme, a budeme se ji snažit nějak řešit," říká starosta Lokte Zdeněk Bednář.

S blížícím se jarem a příznivými teplotami pojede opět na plné obrátky výstavba dopravního terminálu na takzvaném Předmostí, která začala loni na podzim. Stavba, která potrvá zhruba rok, má prospět dopravní situaci i na nedalekém loketském náměstí. Díky této stavbě vznikne také nový a důstojný vstup do centra města. Investice města a Karlovarského kraje vyjde na 60 milionů korun. Stavba s sebou nese různá omezení pro automobily, chodce i cestující v autobusech. Odměnou jim ale bude vybudování 50 parkovacích míst, chybět nebudou nové objízdné komunikace, budovy dopravního terminálu, nové chodníky kolem parkoviště u benzinové pumpy a samotné benzinové pumpy.