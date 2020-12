Kačeny a kačery krmí téměř každý den lidé nejen u chebské řeky Ohře. U vody se v odpoledních hodinách shromažďují maminky s kočárky a lidé na procházce, kteří do vody házejí pečivo v domnění, že dělají dobře.

Kachny na řece sice pečivo snědí, ale není to pro ně to nejlepší. | Foto: Mária Cibová

Podle odborníků není špatné vodní ptactvo přikrmovat. Ale je třeba rozlišovat, co mu dát. „Chodíme dávat kachnám rohlíky anebo starý chleba. Vždycky dávám pozor, aby to nebylo plesnivé, abych jim neuškodila. Je to pěkná relaxace,“ sdělila Jiřina Novotná z Chebu. Podle ornitologů ale není suché pečivo na krmení ptáků příliš vhodné. Obsahuje mnoho sacharidů, které ptákům obecně ve velkém množství neprospívají. Podle odborníků by byl pro ptáky vhodný hrách, kukuřice nebo nakrájený hlávkový či jiný salát, případně zeleninové odřezky a slupky, ptačí zob nebo vařená kukuřice.