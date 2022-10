"Za sebe jsem velmi rád, že se podařilo více než 30 let po revoluci díky dohodě s muzeem a městem Marktredwitz najít cestu k navrácení kamen. Michal Raušer je zkušený restaurátor kachlových kamen, který se mimo jiné podílí na restaurování egerlandských kamen pro Muzeum Cheb. Restaurování by mělo být dokončeno do podzimu příštího roku," řekl dnes již bývalý starosta Lokte Petr Adamec.

Loket má nového starostu, v Chodově odstoupil opoziční zastupitel

Restaurátor nyní pracuje v chebském muzeu, kde právě probíhá stavba restaurovaných národopisných kamen taktéž od Willyho Russe s motivy z chebské etnografie. Obnova těchto unikátních kamen byla zahájena na podzim 2019 a toto je její poslední fáze.

Vedení chebského muzea věří, že se po sestavení stanou kamna jedním z dalších vyhledávaných a obdivovaných exponátů tamní expozice.