Filip Mihina a Petr Bušek mají v Šindelové řeznictví. Za jejich pochoutkami jezdí lidé ze širokého okolí.

„Prostě jsme kdysi dělali zabijačky pro známé a rodinu, a protože nás to bavilo, chtěli jsme to jednou takzvaně rozjet. A podařilo se. Děláme masné výrobky poctivě, jinak by nás to asi nebavilo. Prostě maso, voda, koření. A lidi si k nám cestu najdou,“ říká Petr Bušek, který se právě chystá v šindelovském řeznictví na předvelikonoční nápor.

„Bude to mazec, týden před Velikonocemi se nezastavíme,“ říká Bušek.

Jak zdůrazňuje, vše si zařizovali sami. Kromě řeznictví prodávají ještě ryby ze svých sádek. „Tam jsme si všechno sami zařizovali i vyrobili. Ještě spolu s jedním kamarádem, který má kovovýrobu, jsme začínali úplně od nuly. Zvládli jsme to ve třech a dnes prodáváme ryby zatím na objednávku,“ dodal Bušek, který vyučeným řezníkem není, ale lásku k masu nezapře.