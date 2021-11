"V Sokolově budou odhaleny další tři takzvané stolpersteiny, kameny zmizelých. Bude to v úterý 9. listopadu od 17 hodin. Dva z nich budou umístěny opět jako minulý rok na Starém náměstí, v sousedství už položených kamenů. Třetí bude před budovu bývalého katastrálního úřadu v ulici U Divadla. Právě tam bydlel před svým útěkem do Prahy poslední sokolovský rabín Solomon Feuerstein, jemuž bude kámen věnován. Při té příležitosti přijede z Izraele rabínův pravnuk a další příbuzní ze Spojených států," říká sokolovský historik Vladimír Bružeňák.

Oběti holokaustu si připomenou i v Chodově. "Už čtyřiadvacet kamenů zmizelých bude v letošním roce v ulicích Chodova připomínat jeho obyvatele, kteří byli v průběhu druhé světové války zavražděni v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Současných šestnáct pomníčků doplní počátkem listopadu osm dalších. Ty nechá město uložit jako vzpomínku na členy rodiny Schwabachů a Sommerů," řekl chodovský historik Miloš Bělohlávek.

Šest kamenů přibude v ulici Dukelských hrdinů v místě, kde stál činžovní dům rodiny Wilhelma Schwabacha. Rozvětvenou rodinu Schwabachů založil obchodník Wilhelm Schwabach (1858-1941), pocházející z Teplic. Do Chodova se přistěhoval za obchodem na počátku 90. let 19. století. Měli tam velký obchod s potravinami a patřil jim jeden z domů v tehdejší Fenklově ulici.

„Většina rodiny uprchla z Chodova hned krátce po obsazení pohraničí na počátku října 1938. Doma v Chodově zůstal jen starý Wilhelm Schwabach, kterému tehdy bylo již 80 let, a jeho žena Elsa. Syn Otto s rodinou uprchl do Prahy, odkud se v následujícím roce pokoušel vycestovat do zahraničí. Bohužel, žádná země v té době židovské uprchlíky již nepřijímala,“ konstatoval Bělohlávek.

„V srpnu 1942 byla rodina transportována do Terezína a o půl roku později byli zařazeni do transportu do vyhlazovacího tábora. Transport nesl označení Cq a vyjel z Terezína 20. ledna 1943. Ze dvou tisíc osob v transportu přežil válku jen jediný člověk,“ pokračoval historik s tím, že Otto Schwabach, jeho žena Valerie, třináctiletý syn Bedřich i sedmiletý Kurt byli zavražděni v plynové komoře krátce po příjezdu do Osvětimi.

„Wilhelm Schwabach byl přesídlen do židovského tábora pro přestárlé v Odeři u Hroznětína. Tam bylo shromážděno několik stovek židovských obyvatel regionu ve velmi vysokém věku. Kvůli nedostatku péče a strašným podmínkám tam umírali sešlostí věkem, vyčerpáním, ale i na nemoci, které se táborem šířily. Wilhelm Schwabach zemřel 18. dubna 1941 a je zatím nejstarší známou chodovskou obětí holokaustu. Když byl zavražděn, bylo mu 83 let,“ popsal tragický konec obchodníka Miloš Bělohlávek.

Další dva kameny pak připomenou členy rodiny Sommerovy. Položeny budou před obchodním domem Prior ve Staroměstské ulici. „Jeden za Gretu Rosenbaumovou, rozenou Sommerovou (1908-1944) a druhý za Editu Sommerovou (1913-1942). Na místě je už několik let kámen připomínající jejich matku Idu Sommerovou,“ doplnil historik.

Pietní akt se letos uskuteční tradičně ve výroční den Křišťálové noci. Obyvatelé Chodova i okolí jsou proto zváni dne 9. listopadu v 18.30 hodin k domu číslo popisné 838 v ulici Dukelských hrdinů, kde vzpomínková akce začne.

Chodov se stal v roce 2015 prvním městem v Karlovarském kraji, kde byly kameny připomínající za války zavražděné osoby položeny. V Evropě je dnes položeno více než osmdesát tisíc kamenů ve třiceti zemích.