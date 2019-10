„Celkem jsem ho točil třikrát. Jednou jsem natáčel, když vystupoval v Sokolově, pak také v Mariánských Lázních a nakonec i v Praze. Tam jsme jeli se studenty chebského gymnázia v čele s profesorem Miroslavem Stulákem. Filmoval jsem tam s ním rozhovor,“ říkal Milan Daněk.

„Mohu říct, že to byl absolutně pohodový a laskavý člověk. Na nic si nehrál a nedal na sobě vůbec znát, že je nějaký známý zpěvák. Původně jsme se s ním měli vidět jen půl hodiny a nakonec se s námi bavil přes dvě hodiny. Opravdu to bylo nádherné setkání. To, že nyní odešel, mě mrzí, nečekal jsem to. Pořád jsem doufal, že ho lékaři z nemoci dostanou. Bohužel to dopadlo takto smutně,“ řekl Daněk.

Na setkání s Karlem Gottem zavzpomínal také pražský herec Lukáš Křišťan, který pochází z Mariánských Lázní.

„Setkal jsem se s ním na koncertě Vaška Neckáře, když poprvé po nemoci koncertoval,“ uvedl Lukáš Křišťan. „Karel Gott byl velmi laskavý a milý. Řekl mi, že musel Vaška přijít podpořit.“ Na Mistra bude s láskou vzpomínat. „Hlavně na to, že měl smysl pro humor, pokoru a obrovské člověčenství,“ dodal smutně.

„Když se řekne Karel Gott, vybaví se mi, že on je celý můj život. Budu na něj vzpomínat s láskou a úctou celý život,“ řekla se slzami v očích Plzeňanka Věra Jánková, která byla jednou ze stovek lidí, již ve středu odpoledne přišli na plzeňskou radnici podepsat kondolenční arch.