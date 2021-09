Nahradily je moderní pokoje, kuchyň, jídelna a ještě modernější technika, která snese ty nejpřísnější kritéria. Přesto mnozí z kantorů poznávali alespoň imaginárně místa, kde kdysi stál právě jejich kabinet, jejich učebna, místa kde běhali jejich školáci. Řeč je o Čtyřce, moderním zařízení pro seniory, které navštívili učitelé, kteří zde kdysi pracovali.

Když město vybralo právě bývalou 4. základní školu a rozhodlo o jejím zavření, bylo to pro kantory velmi smutné období. Každý z nich zde nechal kus života a tehdy se ptali proč právě my a naše škola. Byli zklamaní a loučení nesli těžce. S odstupem času možná špatné vzpomínky vyprchaly a zůstaly jen ty hezké. Všichni se ale shodli na tom, že pobytové zařízení pro lidi, kteří se o sebe nemohou postarat, je nápad, který je důstojný a potřebný.

„Tady někde jsem mívala svůj kabinet. A tady byly třídy,“ vzpomínala během prohlídky jedna z učitelek, i když dobře věděla, že jsou to vzpomínky pouze imaginární. Budova pobytového zařízení je novostavbou a někdejší školu tak trochu připomíná snad jen svou čelní stranou.

"Ať už současní nebo bývalí učitelé, kteří působili na někdejší 4. Základní škole, na ni vzpomínali už vloni v září při otevření nové městské knihovny. Tehdy to bylo osm let od uzavření školy. Právě tehdy jim starostka slíbila, že pobytové zařízení, kam sama kdysi jako školačka chodila, ponese název Čtyřka. A všichni si slíbili, že se za rok opět sejdou. Slib se tedy naplnil a podobná dostaveníčka by se mohla stát pravidlem. Vždyť kavárna pobytového zařízení bude přístupná i veřejnosti," řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.