Nezapomíná se ani na parkovací dům či nové budovy střední zdravotnické školy. V Karlovarské krajské nemocnici spustili dlouhodobě připravovaný projekt postupné proměny celého areálu nemocnice. Začíná se tento týden demolicí jednoho ze starých pavilonů. Během osmi let přijdou na řadu investice ve výši 2,9 miliardy korun, se kterými Karlovarskému kraji mají zhruba z poloviny pomoci dotace z evropských fondů.

Projekt má dvě etapy, s jeho kompletním dokončením se počítá v roce 2030. Začíná se první únorový týden demolicí pavilonu K. „Vítáme, že se dlouhodobě připravovaný projekt realizuje a byla zachována jeho kontinuita. Díky těmto investicím si jako největší zdravotnické zařízení v Karlovarském kraji udržíme statut moderní a funkční nemocnice. Se zahájením stavebních prací nás samozřejmě čeká řada omezení a změn, na které jsme připraveni,“ uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März.

K projektu se přistupuje i proto, že současné kapacity nemocnice už nestačí. „V posledních letech je čím dál patrnější, že možnosti dalšího zvyšování kapacity nemocničních pavilonů se zcela vyčerpaly. Nemocnice přitom potřebuje některá oddělení umístit do vhodnějších prostor a rozšířit vybrané provozy. Proto se Karlovarský kraj společně s vedením Karlovarské krajské nemocnice rozhodl pro postupný rozvoj areálu, který by měl přinést mnohem vyšší komfort pro pacienty a lékařům i sestrám poskytnout všechno, co je nutné k moderní péči o nemocné," řekl hejtman Petr Kulhánek.

První etapa zahrnuje kromě demolice objektu, kde se v minulosti nacházelo lůžkové plicní oddělení, také rekonstrukci a stavební úpravy v současné době nevyužívaného pavilonu bývalého infekčního oddělení. Do něj bude přestěhován kompletně provoz transfuzní stanice z Vítězné ulice v Karlových Varech a administrativně provozní úseky. Aktuálně sídlí v hospodářské budově, která je ve špatném technickém stavu a hlavně by měla uvolnit místo novému pavilonu se zdravotní péčí. Odstraněním budovy se uvolní plochy pro další stavbu.

V rámci nové výstavby dojde také k modernizaci a rozšíření současného provozu urgentního příjmu tak, aby byly splněny požadavky související s narůstajícím počtem akutních pacientů. Vzniknou tam také nové operační sály a prostory budou uzpůsobeny i pro nápor v době případného masivnějšího šíření virových onemocnění. Závěrečnou fází v rámci této etapy se stane výstavba pavilonů pro ambulantní a lůžkovou péči v oborech onkologie (komplexní onkologické centrum), kardiologie (kardiovaskulární centrum), neurologie, gynekologie, traumatologie a interního lékařství včetně gastroenterologického

centra. Počítá se rovněž se zázemím pro přípravu cytostatik (protinádorových léků) a vybudováním spojovacího podzemního koridoru mezi nynějšími a novými objekty. V souvislosti s výstavbou budou řešeny parkovací plochy, nové oplocení, terénní a sadové úpravy. Nezapomíná se ani na řidiče či studenty. Součástí druhé etapy projektu, plánované v letech 2023 až 2030 je demolice objektů, místo kterých bude parkovací dům. V severní části areálu by měla vyrůst i střední zdravotnická škola.

Historie nemocnice v Karlových Varech se datuje 15. březnem 1877. Toho dne byla slavnostně předána do užívání všeobecná veřejná nemocnice, zřízená na části pozemku dnešního nemocničního areálu. Jejím základem byla adaptace domu číslo popisné 731, který pro nemocniční účely zakoupila tehdy za 50 tisíc zlatých od bývalého majitele městská rada daleko za městem, na Friedrichově výšině. Tento dům stál na svém místě až do roku 1996, kdy musel ustoupit stavbě hospodářského pavilonu.

Budova K (od počátku medicínský neboli interní pavilon) byla postavena v roce 1901. V letech 1946 až 1947 se jeho nový český primář Josef Havránek, jmenovaný 22. června 1945, zasadil o rozdělení velkých lůžkových sálů na vhodnější menší pokoje. V této budově vzniklo, kromě interního oddělení, také nervové oddělení se 40 lůžky (později s 80 lůžky) a dětské oddělení se 40 lůžky. Od roku 1951 se stala karlovarská nemocnice krajským zařízením, které čítalo celkem 849 lůžek plus 55 lůžek novorozeneckých.