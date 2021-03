Na svůj post nyní rezignoval s tím, že se bude věnovat pouze práci uvolněného krajského zastupitele pro životní prostředí. Místo Jakobce zvolili zastupitelé jako nového místostarostu Sokolova Ladislava Sedláčka.

„V minulém volebním období jsem se pokusil skloubit obě funkce. Považoval jsem to za výhodné z hlediska přenosu informací mezi městem a krajem a možnosti rychle reagovat i snáze prosadit některé věci. Přes veškerou mou snahu jsem ale posléze zjistil, že obě tyto funkce je třeba dělat na plný úvazek. Hlavně pak ve vztahu k městu a odboru, který jsem řídil. Vůči městu u mě začal převládat pocit, že mu začínám dlužit. Některé věci jsem musel dodělávat na úkor svého volného času. To, že mám rodinu – osmiletého syna a devítiměsíční dcerku – přispělo k mému rozhodnutí,“ zdůvodnil svůj odchod Karel Jakobec. Spolupracovat s městem bude nadále a to v pozici radního.

Ladislav Sedláček před lety velmi krátce tuto funkci už zastával. V polovině volebního období tehdy vystřídal Pavla Čáslavu. Po volbách post místostarosty neobhajoval a stal se ředitelem Městského domu kultury v Sokolově, kde byl šest let. Novou ředitelkou MDK se stala Kamila Heráková.