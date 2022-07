„Generační střet je tu. Když se řekne zapněte mobily, reaguje každý jinak. Nejstarší jsou mrtví lidé, neboť si je vůbec nevzali sebou. Mladí je mají, těm vrostli do dlaně, ti středně staří také, ale vytáhněte je z kapes, když sedíte na sedadle v kině… Musíte se posunout víc dolů, teprve pak můžete objemný telefon vytáhnout. Jenže čím starší ročník, tím více věcí v kapse – klíče, peníze (pokud ještě nějaké máte), léky. Většina z toho vám při tahání mobilu ven vypadne na zem, vy věci začnete sbírat, mladí kolem to vyfotí a ve vteřině pověsí na síť. Neuniknete.“

Večer pro Evu

Dojemný tón vnesl do večera sestřih archivních záběrů a fotografií Evy Zaoralové, dlouholeté umělecké ředitelky, jež zemřela v březnu a jíž vzdává letos festival hold. Úsměvy, vrásky, tanec, gratulace, smích, pozdravy, stylové dárky od novinářů, kradmé poznámky jen do ucha vyvolených… Půvabné momentky i střípky vážných okamžiků se na plátně poskládaly do důstojné piety ženě, jejíž význam pro festival je zásadní.

Začal festival v Karlových Varech. Hvězdy přišly po červeném koberci do Thermalu

Pocta bez patosu, zato s noblesou a vtipem – tak, jak by to paní doktorka bezpochyby ocenila a jak žila. S doprovodem hudby z Felliniho filmu Silnice, který měla Eva Zaoralová ráda a který festival v rámci programu promítne na její počest. „Měl jsem tu čest paní doktorku dvakrát doprovázet na červeném koberci a musím říct – neměnil bych za žádnou modelku,“ uzavřel galantně Marek Eben.

Napřesrok to vyjde

Úvodní večer se obešel výjimečně bez velkých hostů, zato s roztomilou znělkou s Ivou Janžurovou. Na policejní stanici po nahlášení krádeže dojde k půvabné výměně dvou sošek a jedna z nich není právě lichotivá. „Jsem zvědav, kdo všechno se teď urazí,“ komentoval to Marek Eben. Na večer dorazili místo zahraniční návštěvy domácí herci a filmaři – mj. Jiřina Bohdalová, Tereza Ramba Voříšková, Marika Šoposká, Hana Vagnerová, Petra Nesvačilová nebo Stanislav Majer.

Chyběl režisér italského snímku Superhrdinové Paolo Genovese, jenž přehlídku zahájil, poslal ale zdravici. „Čeká mě natáčení v Římě, tak nemohu být s vámi. Ale věřím, že napřesrok to vyjde,“ vzkázal divákům tvůrce úspěšné komedie Naprostí cizinci.