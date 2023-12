Za hranici epidemie se považuje počet nemocných mezi 1600 až 1800 na 100 000 obyvatel. V Karlovarském kraji bylo v tomto poměru minulý týden 1790 nemocných. Aktuální data budou opět až v pátek. „Nejhůře je na tom nejnižší věková struktura, a to děti do šesti let. Zde jsme zaregistrovali 3872 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Jde o virová onemocnění - covid, chřipku a RS viry. Ne všichni nemocní s tím jdou ale k lékaři, ne všichni se dají testovat, takže ta čísla mohou být ve skutečnosti ještě vyšší. Uvidíme, jaká budou poslední data, která budeme mít k dispozici tento pátek,“ komentovala situaci ředitelka Petráková s tím, že hlavní chřipková vlna nás teprve čeká. Přijít by mohla podle zkušeností z minulých let v polovině ledna.

„Ukáže se, co s epidemií udělají vánoční svátky. Nejpostiženější skupina, malé děti, zůstane mimo kolektivy. Na druhou stranu se budou lidé více setkávat v rodinách. Radím tedy omezit co nejvíce kontakt dětí se seniory, brát na ně ohled, děti pak ani nyní nebrat s sebou zbytečně do obchodů,“ upozornila krajská hygienička.

Krajská nemocnice s ohledem na blížící se vánoční svátky zatím nechce zákaz návštěv vydávat. „Bereme v potaz, že návštěvy jsou pro pacienty psychicky důležité. Velmi ale prosíme, aby návštěvníci respektovali pravidla, pokud jsou nemocní nebo přišli do kontaktu s někým nemocným, aby sem vůbec nechodili, chrání tím nejen své blízké, ale i sebe a zdravotní personál. Zároveň je prosíme o používání respirátorů, protože tím se vyvarují toho, že nejenže nikoho nemusí nakazit, ale z nemocnice, kde nemoci zkrátka bývají, si ani nic domů neodnesou,“ vzkázala veřejnosti mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Karlovy Vary Markéta Singerová.

I vedení nemocnice zatím pochopitelně nedokáže odhadnout, jak se epidemie bude dále vyvíjet a co s počty nemocných udělají vánoční svátky. „Nyní máme osm až deset příjezdů rychlé záchranné stanice denně. Jde o pacienty s dýchacími potížemi, kteří mívají teploty a jsou slabí. Co se týče covidních, tak těch máme v současnosti šest v Karlových Varech, čtyři v Chebu. Situace se mírně zlepšila oproti 13. prosinci, kdy jsme ve Varech měli pozitivně testovaných na covid 16. Jde naštěstí o lehčí případy. Většinou se jedná o seniory, kteří vedle covidu mají další přidružené onemocnění. Míváme i dětské covidové pacienty. Dva dospělí jsou nyní napojeni na kyslík,“ upřesnila mluvčí Singerová.

Současnou epidemiologickou situaci v regionu sleduje i vedení Karlovarského kraje. „Zatím se nechystáme na žádná opatření. Počet hospitalizovaných není dramatický. Ve čtvrtek ráno máme zdravotní poradu, kde se budeme vývojem epidemie také zabývat,“ uzavřel karlovarský hejtman Petr Kulhánek.