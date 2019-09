Karlovarský kraj - Protihluková opatření na některých místech silniční sítě v regionu chystá Karlovarský kraj. O které úseky půjde, vymezil akční plán, jejž na základě hlukové mapy Ministerstva zdravotnictví ČR zpracovala krajská správa a údržba silnic.

„Z akčního plánu vyplynulo několik míst, kde by bylo vhodné hluk snížit. Dotčeno nadměrnou zátěží je přibližně 1350 obyvatel kraje,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Martin Hurajčík. Prioritní jsou podle jeho slov nyní dva úseky, kde byly naměřeny nadprůměrné hlukové limity, a to v Karlových Varech a Chebu. „Zde už jsou přijata potřebná opatření, ať už je to takzvaný tichý asfalt nebo doplnění prostředků ke snížení hluku,“ uvedl náměstek Hurajčík.