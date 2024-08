Veřejnost je vyzvána, aby neváhala a nominovala ty, kteří si toto ocenění zaslouží. Jestliže znáte někoho, kdo v uplynulém roce vykonal hrdinský čin, můžete jej nominovat do 26. srpna 2024. Nominace mohou být podány prostřednictvím oficiálních webových stránek Karlovarského kraje nebo přímo na úřadě.

Nominovat lze jak profesionály, například členy integrovaného záchranného systému, tak obyčejné občany, kteří neváhali a v kritické situaci pomohli. Kritéria pro udělení medaile jsou založena na zásluhách a konkrétních činech, které vedly k záchraně zdraví nebo života. V minulých letech byli oceněni lidé z různých oblastí života. Mezi laureáty se nacházeli jak hasiči a zdravotníci, tak i civilní osoby, které prokázaly neobyčejnou odvahu. Například v loňském roce získala medaili mladá žena, která zachránila dítě topící se v řece, a muž, jenž poskytl první pomoc oběti dopravní nehody.

„Bohužel i v našem regionu se dějí nepříjemné události, kdy jsou jejich aktéři bezradní a neumějí si poradit sami nebo se v horším případě dostanou do přímého ohrožení a potřebují pomoci. Proto bychom chtěli vyzvat veřejnost, aby se s námi podělila o příběhy lidí, kteří byli v pravý čas na pravém místě, zachovali chladnou hlavu a neváhali zasáhnout. Bude mi ctí se s nimi na slavnostním předávání seznámit a předat jim medaile za jejich záslužné hrdinské činy,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Medaile se udělují na základě rozhodnutí Rady Karlovarského kraje občanovi, kterého navrhují složky Integrovaného záchranného systému, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, člen rady nebo zastupitelstva a veřejnost.

Nominace je možné zaslat e-mailem na adresu:

tereza.hrdlickova@kr-karlovarsky.cz nebo v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kancelář hejtmana, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary. Písemný návrh by měl obsahovat základní údaje o navrhovaném a zdůvodnění, proč by právě on měl být mezi oceněnými. Obálku je zapotřebí nadepsat označením „Nominace na medaili“.