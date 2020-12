Po více než dvou měsících od krajských voleb se podařilo sedmi stranám a uskupení dohodnout se na funkční koalici, která bude mít pětadvacetičlennou většinu v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu. Budoucí spolupráci včera stvrdili podepsáním koaliční smlouvy.

V krajské vládě tak zasednou členové STAN, Pirátů, hnutí Místní, SNK1, člen Volby pro město, ODS a KDU-ČSL. Do opozice tak odchází až dosud vládnoucí hnutí ANO a také SPD.

Jediným kandidátem nové koalice na hejtmana je Petr Kulhánek (STAN), který si ve své gesci ponechá zdravotnictví, ekonomiku a finance. Zároveň uvolněným zastupitelem pro zdravotnictví bude Josef März (VOK). Prvního náměstka, Jana Bureše, získala ODS, který se bude věnovat dopravě. Radním za KDU- ČSL bude Oľga Haláková, a to pro oblast kultury a památkové péče. Náměstek hejtmana za Piráty bude Vojtěch Franta, a to pro oblast lázeňství a cestovní ruch a UNESCO. Náměstek hejtmana za Místní bude Dalibor Blažek, a to pro regionální rozvoj. V radě zasedne za Místní Patrik Pizinger, v jehož gesci bude správa majetku a investic, za Piráty Jindřich Čermák, bude se věnovat vzdělávání, školství a sportu a členem rady SNK1 bude Vít Hromádko, v jehož gesci bude rozvoj venkova a zemědělství. Na post krajského radního pro sociální věci je navržen Robert Pisár (STAN). Uvolnění zastupitelé jsou celkem čtyři. Pavel Čekan (Místní) je navržen na předsedu výboru pro regionální rozvoj, Karel Jakobec (ODS) by se měl starat o oblast životního prostředí a Markéta Monsportová za Piráty by měla věnovat lázeňství a cestovní ruch. Koaliční partneři se dohodli, že funkci předsedy finančního výboru obsadí Martin Kalina (Piráti).a funkci předsedy kontrolního výboru přenechá koalice opozici. Mezi nejdůležitější priority nové koalice patří podle Petra Kulhánka řešení covidové situace, rozpočet kraje a finanční konsolidace zdravotnictví. Už pětkrát přerušené krajské zastupitelstvo se koná v pondělí 14. prosince.

Plné znění koaliční smlouvy najdete ZDE