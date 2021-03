Onkologicky nemocným lidem, ale i pacientům po transplantaci orgánů, tedy těm, kteří patří mezi kriticky ohrožené osoby, může být i v nemocnicích Karlovarského kraje podán lék bamlanivimab.

Jde o doposud neregistrovaný léčivý přípravek, nicméně Ministerstvo zdravotnictví jeho indikaci povolilo u covidových pacientů, u nichž je vysoké riziko zhoršení klinického stavu.

Vedení kraje už ve čtvrtek obeslalo praktické lékaře s informacemi, jak se bamlanivimab používá. „Jsem ráda, že přípravek budeme moci používat i u nás. Naštěstí nemám v tuto chvíli žádného pacienta, kterému by mohl být podán,“ říká karlovarská lékařka Šárka Kořínková.

Lék bude chronickým pacientům podáván formou infuze v Karlovarské krajské nemocnici (KKN), a to jak v Karlových Varech, tak v Chebu, ale i v soukromé sokolovské nemocnici. Jeho použití má ale přesně daný postup. „Pacient musí mít lehký průběh onemocnění covid--19, kdy nevyžaduje hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku. Zároveň nesmí mít potíže déle než sedm dnů. I proto je nutné, aby aplikaci indikoval pouze praktický lékař, který zná stav svého pacienta, umí ho odpovídajícím způsobem vyhodnotit a posoudit, zda je pro pacienta tento přípravek vhodný,“ upozorňuje lékařská ředitelka KKN a krajská koordinátorka pro intenzivní péči Dagmar Uhlíková.

Koordinátorka Uhlíková zároveň varuje, že v žádném případě není možné, aby pacient přišel přímo do nemocnice a dožadoval se podání tohoto neregistrovaného léku. Podle krajského zastupitele pro oblast zdravotnictví Josefa Märze je dostupnost bamlanivimabu v našem regionu pro rizikové pacienty skutečně klíčová. „Aby byla dostupnost co nejvyšší, bude proto, vedle krajských nemocnic v Karlových Varech a Chebu, podáván pacientům také v Sokolově. Ještě během dnešního dne navíc Karlovarský kraj rozešle všem praktickým lékařům v regionu potřebné informace o tom, jak a komu tento přípravek indikovat, tak aby byl dostupný všem pacientům, kteří ho skutečně potřebují,“ vysvětluje März. Situace není v kraji tak dramatická, jako byla před měsícem, praktičtí lékaři přesto řeší každý den mnoho svých covidových pacientů, kteří zůstávají v domácím ošetření. Lékaři přiznávají, že zrádnost nemoci je alarmující a že mnohdy i rádoby banální případy končí fatálně. „Ano, je tomu opravdu tak. Zpočátku mívají mnozí lehčí průběh, který se ale znenadání může silně rozjet. Právě včera jsem přijala úmrtní oznámení pacienta. Byl to muž, 55. ročník, léčil se doma a byl v pohodě. Během krátké doby se jeho stav ovšem rapidně zhoršil. Není radno to bagatelizovat,“ dodává lékařka Kořínková.