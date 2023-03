Karlovarský kraj se chystá opravit využívaný most na Přebuzi

Most na Přebuzi, který hodně využívají cyklisté, pěší i běžkaři, se bude opravovat. Schválila to Rada Karlovarského kraje. Vyžádá si to investici více než 6,5 milionu korun včetně DPH.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Cichocki