V Karlovarském kraji v krajských volbách ANO dominovalo a získalo 28 zastupitelů z celkových 45. Druhému hnutí STAN připadne sedm křesel, SPD čtyři, ODS a Volbě pro kraj po třech.

Úspěšná lídryně vítězného hnutí STAN Jana Mračková Vildumetzová už avizovala, že chce jednat se všemi politickými subjekty, které se do krajského zastupitelstva dostaly. „Voliči rozhodli a podle mne je slušné, abychom se nimi setkali, mluvili a zjišťovali možné programové průniky volebních programů," uvedla.

Ale zdůraznila, že podle ní je nemožná varianta uvolněných zastupitelů. „To jsou trafiky. Krajská rada je devítičlenná a tak to zůstane," doplnila. Členy odcházející krajské rady včele s hnutím STAN byli čtyři uvolnění zastupitelé. Na dotaz, zda ANO, které má v krajském zastupitelstvu pohodlnou většinu a možnost tak krajskou vládu sestavit samostatně, přesto zvažuje širší koalici, uvedla, že v tuto chvíli si ANO musí výsledek voleb zanalyzovat a vyhodnotit.

Lídryně hnutí ANO také podotkla, že se schůzkami s dalšími stranami a hnutím, které se do krajského zastupitelstva dostaly, spěchat nebude. „Setkání s nimi plánujeme v horizontu dnů. Znovu opakuji, nejprve je třeba vše vyhodnotit, a také se řádně připravit," dodala.

Například ale odcházející hejtman Petr Kulhánek (STAN) uvedl, že schůzku, která by se vztahovala k nové krajské vládě, by STAN odmítlo. „O našem zastoupení ve výborech a komisích ale jednat s ANO budeme," upřesnil. Podle lídra ODS Jiřího Vaněčka ODS schůzku s ANO neodmítne. „Pokud dostaneme pozvání, přijdeme. O všem ostatním je nyní předčasné hovořit," dodal.

Hnutí ANO také počítá s tím, že opozici nabídne místa ve výborech a komisích, což je podle Jany Mračkové Vildumetzové zcela samozřejmé a změny zřejmě čekají zatím připravený rozpočet Karlovarského kraje. „To chceme dělat zodpovědně, projdeme položku po položce. Není tedy vyloučeno, že k určité revizi rozpočtu může dojít," dodala.

Jisté zatím není ani to, kdy se sejde nové ustavující krajské zastupitelstvo. „To se řídí podle zákona, nejprve musí soud vypořádat případné stížnosti na volby, a až poté začne běžet termín, do kterého se musí zastupitelstvo svolat. Podle mne by to mohlo být na konci října, ale to je můj odhad," vysvětlila Jana Mračková Vildumetzová.