I když STAN, z jehož řad nakonec vzešel dnes dosluhující hejtman, má podobný počet mandátů, koalice se v Karlovarském kraji sestavovat nebude. Náskok ANO je maratónní a neúspěch krajských koaličních partnerů tak otevírá hnutí Andreje Babiše v Karlovarském kraji dveře k téměř nedotknutelnosti.

ANO má tak šanci naplnit to, co slibovalo. A nejen to, nejde totiž jen o populistická celorepubliková hesla, že vrátí lidem to, co jim vláda vzala. Místní lidi trápí, že se jim zdražila energie, že ceny potravin vyhnala inflace nahoru a že nemají z čeho splácet své drahé hypotéky. Oni jsou na tom totiž mnohem hůře než většina republiky. Mají nejnižší platy, nejnižší vzdělání, nejvíce se rozvádějí a nejvíce umírají. K tomu, aby se jim zde žilo lépe, aby se mladí zase začali do kraje vracet a vraceli se sem bez přemlouvání a jen pod vidinou finanční odměny, jim bohužel ale nepomohou laciné sliby.

Doba je zlá a nemůžeme se neustále vymlouvat na covid a válku na Ukrajině. Protože nebýt toho, dnes by byla Česká republika i kraj rozhodně někde jinde a politici by zřejmě hřímali jiné slogany. Apokalyptické scénáře a krizové situace ovšem končit nemusí, protože globální oteplování už popřít nikdo nemůže, stejně tak jako nikdo nemůže zaručit, že navěky budeme žít v míru.

Karlovarský kraj potřebuje vzpruhu, už nemůže zůstat v setrvačnosti. A pokud se vítězi voleb podaří toto stigma zlomit, klobouk před ním dolů.