Zvýší města a obce daň z nemovitosti? To je dotaz, s nímž se na radnice a karlovarský magistrát v posledních dnech lidé nejčastěji obracejí, protože pro už tak napjaté rodinné rozpočty by to byla další nečekaný výdaj. Jenomže vládní konsolidační balíček, který nyní projednává Sněmovna, zasadí citelnou ránu i městským rozpočtům, proto i starostové nyní přemýšlejí, jak díry v rozpočtu zacelit. A v úvahu připadá právě zvýšení daně z nemovitosti.