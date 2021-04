Útulek má kampaň na HitHitu

Pokud chcete pomoci opuštěným zvířatům a hledáte cestu, můžete se zapojit do aktuální kampaně na portálu HitHit. Ostrovský Macík se snaží získat částku 300 tisíc korun, která by mu pomohla přežít složité období. Dárci si mohou vybrat za poskytnuté prostředky různé odměny, třeba adopci dravce na dálku, prohlídku stanice nebo dárkový předmět.

Nefungují pro zisk, nepodnikají. Přesto peníze ke svému provozu potřebují. Záchranné stanice zvířat a azyly nejsou závislé na počtu návštěvníků, jako zoologické zahrady. Jejich existence je ale ohrožená také. Jen pomaleji a plíživěji. Závisí na stavu veřejných peněz i ekonomické situace dárců. Očekávají proto, že dopady covidu teprve přijdou.

Zapsaný spolek Ostrovský Macík provozuje záchranou stanici volně žijících živočichů, odchytovou službu, domov pro stará a hendikepovaná zvířata a psí útulek v Ostrově. Skupina dobrovolníků je připravená dvacet čtyři hodin denně pomáhat němým tvářím v nouzi. Pandemie covidu zatím na provoz příliš nedopadla. „Nebylo to snadné, ale popasovali jsme se s tím. Péči o zvířata jsme moc omezovat nemuseli,“ hodnotí uplynulý rok předsedkyně spolku Hana Šimková. Problém nebyl ani s financováním. „Navzdory všem mimořádným výdajům, která musela města vynaložit, máme stále podporu Ostrova, která je pro nás klíčová. A i přes to, že se lidé často potýkali s existenčními potížemi, nás podporovat nepřestali,“ říká Šimková.

Vývoj letošního roku zatím ale optimismu nenahrává. „Opatření jsme zvládali i proto, že jsme si všichni pomáhali a vystačili jsme si sami – šili jsme si roušky, sehnali jsme desinfekci. Nyní má být všechno profesionální, podomácku vyráběné pomůcky už nestačí, náklady se tím zvyšují. Opravdový problém představuje povinné testování,“ myslí si předsedkyně.

Zapsané spolky, stejně jako jiné neziskové organizace, mají od 6. dubna také povinnost testovat své pracovníky. Přestože v záchranných stanicích a azylech vypomáhají dobrovolníci a nikoli zaměstnanci na hlavní pracovní poměr. „Pomáhají nám tu lidé z úřadu práce a dobrovolníci, kteří se rychle střídají. Bude potřeba velké množství testů a finančně to pro nás bude obrovská zátěž. Zatím nevím, jak to zvládneme,“ připouští Hana Šimková.

Provoz celého komplexu Ostrovského Macíka vyjde měsíčně bez mezd na osmdesát tisíc korun. Kvůli testům by se náklady mohly vyšplhat o další desítku tisíc. To ale není jediná komplikace. Podle Hany Šimkové se na záchranné stanice i azyly katastrofa teprve řítí. „Jsme závislí na příspěvcích města a našich dárců. Pokud dojde k výraznému propadu veřejných financí a vyplní se předpovědi ekonomů, že lidem dojdou peníze, zasáhne to i nás,“ myslí si. „Připravujeme se na to, že to nejhorší nás teprve čeká, v příštím roce či dvou,“ doplňuje.

Že jsou na dárcích záchranné stanice závislé potvrzují i zástupci Národní sítě záchranných stanic. „Podpora veřejnosti drží záchranné stanice nad vodou. Granty a dotace jsou nevyzpytatelné a nedá se s nimi dopředu počítat. Dlouhodobá trvalá podpora od dárců umožňuje stanicím plánovat a překlenovat obtížná období, jako je třeba i to, které zrovna prožíváme,“ uvádí koordinátorka sbírky Zvíře v nouzi Tereza Vadasová. Za patnáct let existence sítě lidé věnovali zvířatům v nouzi přes třicet milionů korun.

Ne všechno ale ovlivnila pandemie covid-19 negativně. Ostrovský Macík má po dlouhé době volnou kapacitu v útulku. „Lidé mají o domácí mazlíčky obrovský zájem a naplnit teď útulek je skoro nemožné. Naštěstí nedochází k tomu, že s jak velkou vervou si lidé zvířata berou, tak s takovou je krátce nato vrací,“ uzavírá Hana Šimková.