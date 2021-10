„Máme u nás také celou smečku kangalů, kteří byli odebraní kvůli týrání. Psi jsou čipovaní, ale majitel se jako u většiny zvířat nedohledal. Jsou to obvykle majitelé z Německa a tresty pořád nepadají,“ vysvětluje.

Německé neregistrované čipy má mnoho psů, kteří se ocitnou v útulku v Hraničné. "Jsou ve špatném stavu a dost často uvázaní u stromu. Hrozí jim udušení nebo oběšení," tvrdí provozovatelka útulku a vidí problém v přehlížení této problematiky.

„Tato problematika se týká ale i Čechů. Je úplně jedno, jestli se jedná o Němce nebo Čecha. Je to také tím, že spousta Čechů žije v Německu. Největší problém vidím v tom, že i když se majitel najde, tak se to vůbec neřeší a dotyčný se nepotrestá. Dokud se nebude řešit samotný problém, a tím jsou chovatelé a majitelé těchto zvířat, tak to jiné nebude. Tady se pořád řeší důsledek. Máme na starosti opuštěná zvířata, to je pro mě nejmenší problém. Horší je to s lidmi, kteří se takto chovají. Jestliže jim prochází odložení a týrání zvířete, a to se bavíme i o celé smečce, což je veřejné ohrožení, tak je to nepochopitelné,“ míní rozhořčeně.

Největší podporou útulku Hraničná je město. „Pomáhá nám maximálně. Také nás podporuje mé okolí, které sem dochází. Pomáhá mi i zájem o medializaci. I to je velká podpora. Finančně je to pořád stejný koloběh, peněz nikdy není dost, protože útulek se dá stále zlepšovat. Největším problémem je celková údržba prostor. Určitě bych si představovala lepší podmínky pro naše zvířata, ale i pro nás,“ uzavírá s tím, že se do budoucna chystá útulek většinou svépomocí zvelebit.