Opraví drobné dámské náramkové hodinkya zároveň je schopen rozchodit a seřídit hodinový strojek na kostelní věži. Přitom není vyučeným hodinářem. Záliba Bohumíra Břehovského, kterému nikdo neřekne jinak než Božan, začala vlastně náhodou.

Každý třetí den zdolává Božan schody věže kostela ve Stříbrné | Foto: Deník/Roman Cichocki

„V roce 1975 jsem nastoupil do elektrárny Tisová jako mechanik měření a regulace. V té době se mámě rozbily její oblíbené kuchyňské hodiny, a tak je chtěla opravit. Já se o to pokusil, ale bohužel s neúspěchem. V práci v dílně jsem měl dva kolegy, pány Kolaříka a Froňka, kteří byli vyučení hodináři. Smáli se. Pak mi jeden z nich dal opravdu silnou knihu, která pojednávala o hodinářství, se slovy: Až ji přečteš, přijď, já si tě vyzkouším. Pak budeš vědět, co a jak a proč ti hodiny nejdou,“ říká Božan.