"Děkujeme za skvělou reprezentaci našeho města. Jste nejen skvělý sportovec, ale i člověk. Jsme na vás moc pyšní," řekla tenistce starostka Sokolova Renata Oulehlová. Připomněla, že tenistka si na své rodné město vzpomněla i v nelehkých dobách pandemie covidu a podpořila místní nemocnici půlmilionovým darem, ze kterého se zakoupily přístroje.

Poté už přišly na řadu nedočkavé děti z místního tenisového klubu, kde začínala i Markéta. Zajímaly se hlavně o život tenisové hvězdy. Říkala jim, že tenis hraje už 18 let, a začala ve svých čtyřech. Na trénink tehdy chodila dvakrát, třikrát týdně. Další z mladých tenistů se ptal, jaké to je reprezentovat naší republiku na olympiádě.

"Mám ráda tyhle akce už od mala. Mám ráda i Fed Cup, kde reprezentujeme Česko. Je to super pocit," řekla Vondroušová. Nejen finále, ale každý zápas na olympiádě byl podle ní strašně těžký mimo jiné kvůli velkému vedru. "Jsem ráda, že se to povedlo. Finále bylo asi nejtěžší, ale to samé se dá říci i o semifinále či o zápase s domácí Osako," řekla Markéta Vondroušová.

Svěřila se, že na olympiádu odjížděla se smíšenými pocity. Našli se totiž tací, kteří jí moc nevěřili. "To co se mi na olympiádě povedlo bylo super. Myslím si, že to byla krásná odpověď všem pochybovačům. Přemýšlela jsem, zda tam vůbec jet. Lidé kolem mě říkali jeď, je to olympiáda. Jsem na sebe pyšná, jak jsem tam hrála," řekla.

V Sokolově je podle svých slov na skok, chystá se na další turnaj v Americe. Na závěr dala radu malým tenistům i jejím rodičům. "Já jsem jako malá dělala více sportů, nejen tenis. Přitom jsme chodila normálně do školy jako ostatní vrstevníci. Myslím si, že i to je jeden z důvodů proč mě tenis stále baví. Občas někteří rodiče tlačí své děti do tenisu až moc. Hrají stále a nic jiného ani neznají, hrají tenis pět hodin denně. Myslím si, že to nechce tolik tlačit, ať děti vyrůstají trošku sami. Já jsem se taky ze Sokolova dostala tam, kde jsem," uzavřela stříbrná olympionička.