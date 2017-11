Kdo je vidět, přežije! Také ve městech jsou velmi riziková místa pro chodce

Karlovarský kraj – Povinnost být za snížené viditelnosti řádně označen reflexními prvky neberou chodci na lehkou váhu a je zřejmé, že se nechtějí stát obětí dopravní nehody.

Sokolovská preventivní akce MPFoto: Deník / Redakce

Alespoň tak lze usuzovat z výsledků dopravní bezpečnostní akce, při níž policisté zkontrolovali kolem pěti desítek chodců. Kromě jednoho případu, v Ostrově, měli všichni chodci řádné označení, a tudíž byli viditelní. I ve městech však existují lokality, kde by lidé měli nosit reflexní prvky také. Obyčejný reflexní pásek jim totiž může zachránit život.

Celostátní akce byla vyhlášena kvůli zvýšené dopravní nehodovosti za účasti chodců. Policisté chodce kontrolovali v době od 18 do 21 hodin a od 4. do 7. hodiny ranní. Do akce bylo nasazeno 16 dvoučlenných policejních hlídek.

„V průběhu akce se policejní hlídky zaměřily především na chování chodců v silničním provozu za snížené viditelnosti na komunikacích mimo obec. Policisté se dále zaměřili i na ostatní nemotorizované účastníky silničního provozu ve vztahu k jejich viditelnosti,“ uvedla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová.

V případě, že policisté zjistili neoznačeného chodce, byl mu po vyřešení přestupku předán reflexní předmět, jako například vesta, pásek, tkaničky do bot nebo odznak. Reflexní předměty policisté z preventivních důvodů rozdávali i označeným chodcům.

V Sokolově se městská policie spolu s Besipem zaměřila na chodce ve městě. Ti sice nemusejí být označeni jako mimo město, ale strážníci znají velmi riziková místa i v Sokolově. A dnes trefili takzvaně do černého.

„Byli jsme doslova zděšeni. Vytipovali jsme rizikové místo na křižovatce u čerpací stanice Ono, přes kterou lidé přecházejí do nedaleké průmyslové oblasti. Ze zastávky autobusu jdou zhruba 500 metrů ve tmě neoznačení. Byli jsme zde od 5.30 do 6.15 a rozdali 134 reflexních pásek,“ říká preventistka MP Sokolov Hana Procházková.

Ani jeden z oslovených chodců nebyl totiž nijak označen a nechránil vlastně své zdraví a život.

Podle dostupných informací by na této křižovatce mohl v budoucnu vyrůst nový kruhový objezd. Spolu s ním by se tam mohly objevit i nové přechody pro chodce, které budou řádně osvětlené.

V Sokolově se na bezpečnost chodců zaměřují každý rok. Mezi nejrizikovější skupiny patří zejména senioři. Poté maminky s kočárky a školáci. Posledně jmenovaní mají výhodu oproti ostatním, že oděvy i školní aktovky mají reflexně označené většinou již od výrobce. Sokolov nezapomíná ani na nejmenší. Již několik let mají na společných vycházkách děti v mateřských školách reflexní vesty.

(mel,roc)