"Bude to 25 let co jsem začal pořádat festivaly a koncerty. Letos 4.srpna, na moje narozeniny, jdu do důchodu. Bylo to nelehké rozhodování, ale nakonec jsem do toho šel opět. Nevím totiž, jestli bych potom nelitoval, že jsem to zabalil," říká Jan Zmrzlý. Rockové sady zařizuje sám s podporou několika nadšenců, kteří mu pomáhají těsně před samotnou akcí například s přípravou areálu. Jinak je vše na něm.

"Síly ale ubývají. Potřeboval bych spolehlivého parťáka. Jedno je ale jisté. Proběhne určitě i další ročník v roce 2023, protože mám nasmlouvané hodně zajímavé kapely. A konečně po tolika letech v sadech vystoupí moje oblíbená zpěvačka Bára Basiková. Myslím, že zde bude velká porce kvalitní muziky, Uvidíte jednu z našich předních zpěvaček Petru Janů s kapelou Amsterdam. Petra se vrací do 80. let kdy začínala s rockovou muzikou, hudbu jí skládal Ota Petřina a vydala v té době rocková alba Motorest a Exploduj. Další host patří k nejlepším kytaristům na světě. A letos, po největším světovém festivalu ve Wackenu, zamíří rovnou k nám do Kraslic na Sokolovsku. Řeč je o kytarovém mágovi jménem Victor Smolski. Na Rockové sady přijede po 13 letech," popisuje Zmrzlý.

Zdroj: se svolením Rockových sadů

S koncerty začínal v roce 1998 v Restauraci pod vlekem v Kraslicích, kterou provozoval. "Nejdříve to byly koncerty o víkendech přímo v restauraci. Jako první u mě hrála kapela Proměny, legenda z Karlových Varů. Potom jsme vybudovali venku podium a v roce 1999 se uskutečnil pod vlekem festival Sbohem prázdniny, na který poté navázaly Rockové sady," vzpomíná.

"Kde beru energii ani nevím. Asi to mám po tátovi. On mě dovedl k muzice, a i když už nehraji v žádné kapele miluji muziku a dělám jí dál touto formou koncertů a festivalů," zdůrazňuje s tím, že poděkovat by chtěl všem, co ho podporují. "Městu Kraslice, Karlovarskému kraji, dechové hudbě Horalka, která areál spravuje a nejvíc bych chtěl poděkovat Jirkovi Kukalovi a jeho firmě. Sponzoruje mě od prvního ročníku. Přijďte festival podpořit svou účastí. Poslechnout si super muziku, dát si dobré pivko, klobásku a další dobroty. Rockové sady startují 5. srpna od 12 hodin v Městských sadech Kraslice. Kromě výše zmíněných kapel vystoupí i další jako například Menhir, Bubeníci ZUŠ Kraslice, Voice, Object, The Fellows (Mladen Djelmo Deep Purple Cover), Seven a Bastard."

Zdroj: se svolením Rockových sadů