Letecký most do bulharského Burgasu plánuje na letní měsíce Karlovarský kraj. Tedy pokud to umožní pandemická situace, která cestovní ruch, a tím i vzdušný prostor nad karlovarským mezinárodním letištěm doslova zablokovala.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„O spolupráci jednáme s Čedokem a tento záměr bychom podpořili dvěma miliony,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek (STAN). Podle něj by tím hejtmanství povzbudilo výnosy do vnitřní ekonomiky letiště, protože čtvrtina z těchto peněz by se této akciové společnosti kraje vrátila. Prozatím jsou totiž letadla na zemi a letiště sčítá milionové ekonomické ztráty. Kvůli koronaviru ukončila lety i jediná stálá linka Karlovy Vary – Moskva, kterou zajišťuje ruská nízkonákladová společnost Pobeda.