Občanským průkazem, volebními lístky, ale tentokrát i povinnou rouškou na obličeji se musejí vybavit všichni lidé, kteří se dnes a zítra rozhodli hlasovat v letošních krajských a senátních volbách. Nezbytnou součástí tohoto demokratického aktu bude také dezinfekce, kterou musí být vybaveny volební místnosti. Přísná hygienická opatření si vyžádala pandemie koronaviru.

„Lidé se nákazy ve volebních místnostech obávat nemusejí. Také volební komisaři se musejí chránit rouškami, někteří budou mít i štíty a všichni rukavice. Před nákazou chceme ochránit voliče i komisaře, proto jsou hygienická opatření velmi přísná. Voliči přijdou do styku pouze se dvěma členy komise, takže není důvod k obavám,“ uvedl Jakub Kaválek, tajemník magistrátu.

Podle něho se podařilo díky opakované kampani získat dostatek členů volebních komisí. „Momentálně máme všechny členy komisí a máme i několik desítek lidí, kteří se uvolili být náhradníky pro případ, že by někdo z členů z jakéhokoliv důvodu odstoupil,“ dodal Kaválek.

Problém s komisaři nakonec neměli ani v obcích či menších městech. „Přiznám se ale, že se obávám, aby nám nakonec nějaký komisař neonemocněl, to se může stát,“ poznamenala starostka Nové Role Jitka Pokorná. Připustila, že covid-19 může mít zásadní vliv na účasti převážně starších občanů. „Mám signály, že se starší lidé bojí jít volit. Koronavirus u nás, na to, jak jsme včetně Mezirolí velcí, naštěstí zatím není tolik rozšířen, nakaženi jsou jen čtyři lidé,“ řekla starostka. Městský úřad ale neponechal nic náhodě a kvůli volbám zaměstnal ženu, která bude mít na starosti dodržování nařízení. „Všechny tři okrsky máme v jedné budově, kde bude stát paní a kontrolovat roušky a bude mít na starosti i dezinfekci,“ dodala Pokorná.

Problém s komisaři neměli ani v obci Hory. „Nikdo nám naštěstí ještě neodpadl. Dokonce máme i dva náhradníky,“ doplnila starostka Hor Lucie Hostašová.

Kdyby přece jen někde nastaly potíže s nedostatkem členů volebních komisí, pomohl by krajský úřad. „Jsme v kontaktu se starosty. Zatím se nikdo neozval. Pokud by někde komisaři scházeli, nastoupili by tam naši zaměstnanci,“ vysvětlila mluvčí úřadu Jana Pavlíková. Dodala, že krajský úřad navíc vysílá při volbách do terénu kontrolní skupinu, která bude komisím nejen k ruce, ale bude také hlídat, zda je vše v pořádku.

V Karlových Varech je celkem 50 volebních okrsků. Volit se bude například i v hospodě v Počernech nebo v hasičské zbrojnici v Tašovicích. „Zároveň ale jako pověřený obecní úřad poskytujeme servis obcím a městům v našem spádovém obvodu, kterých je 20 a funguje v nich celkem 24 okrskových komisí, Nová Role má čtyři okrsky a Sadov dva,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Nejvzdálenější obce, které odevzdávají výsledky hlasování v Karlových Varech, jsou Bochov a sousední Bražec.

» Celkem 347 volebních okrsků v regionu se otevře v pátek ve 14 hodin a zavře ve 22 hodin. V sobotu budou moci lidé volit od 8 do 14 hodin. Pak začne velké sčítání hlasů.

» Voliči si mohou v Karlovarském kraji vybírat ze sedmnácti politických stran, koalic a politických hnutí. Celkem jde do voleb v kraji 717 kandidátů.

» Lidí, kteří u nás mohou přijít k volbám, je zhruba 240 tisíc. Nutno ale dodat, že v posledních krajských volbách v roce 2016 přišla odevzdat hlas jen necelá třetina oprávněných voličů.

» Karlovarský kraj letos hospodaří s vyrovnaným rozpočtem příjmy i plánované výdaje má výši 7,3 miliardy korun. Nejvíce peněz směřuje do dopravy, školství, kultury a na individuální projekty.

» Kromě krajských voleb se ve stejném termínu konají i doplňující volby do třetiny Senátu. V Karlovarském kraji budou volit lidé na Chebsku, o senátní křeslo se tu uchází devět kandidátů.

» Senátní volby jsou dvoukolové, což znamená, že pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, bude se příští týden konat druhé kolo. Voliči tak budou v pátek 9 a v sobotu 10. října moci vybírat svého senátora znovu, tentokrát už jen ze dvou nejúspěšnějších kandidátů z kola prvního.