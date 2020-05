Už v pondělí 11. května se po dvouměsíční pauze opět otevřou kina. Ne ale všude. V Karlových Varech už se navíc málem schylovalo k boji o diváky kin. KV Arena totiž zamýšlela, že by v míčové hale vytvořila provizorní kinosál s kapacitou 200 návštěvníků, kde by se lépe dodržovalai vládní nařízení spojená s nutnými rozestupy. Ve čtvrtek ale tato myšlenka definitivně padla.

„Chtěli jsme tím pomoci karlovarským kinům Drahomíra a Čas, kdyby měly zájem. Kapacita míčové haly je přece jen větší. Do Času se v souladu s opatřeními vejde asi 80 lidí, do Drahomíry pak 40 až 50,“ uvedl jednatel KV Areny Roman Rokůsek. Časi Drahomíra ale budou od příštího týdne promítat, a tak bylo bezpředmětné se do provizorního kinosálu v míčové hale pouštět. „Nechceme brát těmto soukromým kinům diváky, to rozhodně nebylo naším cílem,“ vysvětlil jednatel KV Areny.

Čas začíná promítat 13. května, Drahomíra (kino Panasonic) už od pondělka 11. května, kino Ostrov ale až 1. června. „My to necháme až na začátek června. Dnes stejně stále nikdo nezná konkrétní podmínky, ty se mění za pochodu. To je jeden důvod. Druhým jsou pak distributoři, kteří nebyli schopni tak rychle reagovat a nabídnout novinky. My bychom tak museli nabízet staré tituly,a to se nám nechce. Co si budeme povídat, na promítání budeme chtít nějakou korun vydělat a musíme mít tedy nějakou návštěvnost,“ poznamenal ředitel Domu kultury v Ostrově Miroslav Očenášek. S úsměvem dodal, že na znovuzprovoznění kin nejsou připraveni ani samotní diváci. „Mně osobně by se tedy v kině sedět v roušce nechtělo,“ konstatoval Očenášek. Promítání tak spustí až 1. června, přičemž v kině by měl býti speciální čistič vzduchu.

Kino Drahomíra, které slouží zároveň jako kavárna, otevírá hned v pondělí a zařízení se na to důkladně připravilo. I jeho provozovatel Pavel Pavlů má ale k zahájení promítání výhrady. Je ovšem rád, že přísná opatření se uvolňují, kino tak může znovu začít žít. Zatím ale nedokáže říci, jaké ztráty kinu kvůli koronaviru vzniknou. „Kapacita kina s rozestupy bude třicet devět diváků. Ti si ale do kina nebudou moci vzít nic – žádné pití, žádné jídlo, takže kolem baru pouze projdou,“ uvedl provozovatel kina Drahomíra.

Také toto kino ale žádné filmové novinky zatím nabízet nebude. „Distributoři zatím vyčkávají. Všechny světové novinky prozatím stáhli. My tak budeme promítat novější tituly, které jsme nabízeli těsně před krizí,“ dodal podnikatel.