Klienti Mateřídoušky nafotili kalendář

Chodov – Už jednou se dvě mladé maminky Petra Šetele a fotografka Lenka Průcha spojily pro dobrou věc. Tentokrát Petra zaměřila svou pozornost na Denní centrum Mateřídouška v Chodově.

Oslovila proto Lenku znovu ke spolupráci a výsledkem je kalendář, který nafotily s klienty stacionáře. Peníze z jeho prodeje získá právě Mateřídouška. „Základní idea byla nějak pomoct,“ vysvětlila Petra Šetele, jak vznikl druhý společný projekt. Původně opět chtěla něco ušít či vyrobit a peníze věnovat Mateřídoušce. Pak si vzpomněla na spolupráci s Lenkou Průcha na projektu Moje máma, můj hrad a nápad byl na světě. „Nápad to je moc pěkný. Překvapilo nás, že takhle přijdou dvě mladé maminky, které třeba samy potřebují peníze, s nápadem pomáhat někomu druhému. To je na tom asi to nejcennější,“ ocenila iniciativu maminek ředitelka Denního centra Mateřídouška Věra Bráborcová.

Focení probíhalo v průběhu jednoho běžného dne ve stacionáři. Fotilo se dvacet čtyři klientů, všichni, kteří ten den ve stacionáři byli. „Fotky jsou hodně reálné, skoro vůbec jsem neretušovala. Klienti jsou focení při naprosto běžných situacích, v prostředí, které dobře znají. Ale pózovali, věděli, že se fotí pro kalendář,“ popsala focení Lenka Průcha. Výsledkem práce jsou nakonec dvě verze kalendáře, černobílá a barevná. Focení samotné klienty bavilo, jak podotkla ředitelka Bráborcová, jsou zvyklí se fotit, nebyla to pro ně nijak neobvyklá činnost. „Mám ráda psy. Paní fotografky tu s sebou jednoho měly, tak jsem se vyfotila i s ním,“ prozradila Soňa Paduchová, jedna z klientek stacionáře.

Kalendáře se poprvé představily veřejnosti během úterní vernisáže prodejní výstavy Šikovné ruce v Městské galerii v DDM Bludiště. Návštěvníci měli možnost si je spolu s výrobky klientů ze sociálně terapeutických dílen v Sokolově a Chodově zakoupit. Mateřídouška dostala od autorek padesát kusů. Peníze, které utrží z jejich prodeje, použije pro své potřeby. „Už si dělám fond sponzorských darů, protože jsme minulý týden vybrali firmu na rekonstrukci stacionáře v Sokolově a budeme potřebovat hodně peněz na jeho vybavení, například na vybavení snoezelenové místnosti. Peníze z evropských fondů jsou totiž určeny na rekonstrukci,“ přiblížila využití peněz ředitelka Bráborcová.

Prodejní výstava v Městské galerii potrvá do 10. listopadu a kromě výrobků zdobí stěny galerie i samostatné fotografie z kalendáře. Ty pak najdou své místo ve stacionáři.

Obě maminky i ředitelka stacionáře by byly rády, kdyby nezůstalo u této jedné spolupráce. „Všechno je na začátku, budeme rádi, když maminky třeba přijdou s dalším nápadem,“ přikyvuje Věra Bráborcová. Rozhodně bude ale pokračovat spolupráce obou maminek. „Naším dalším cílem jsou onkoláčci. Nejbližší akcí je připravovaný adventní jarmark v Sokolově a pak uvidíme,“ nastínila Petra Šetele.