FOTO, VIDEO: Kluci s řehtačkami chodí vesnicí navzdory totalitě i koronaviru

Přes šedesát let znějí Šabinou, malou obcí na Sokolovsku, od čtvrtka do soboty řehtačky. Rok co rok vyráží parta kluků s řehtačkami, které jsou opravdovými unikáty, napříč celou obcí.

Kluci s řehtačkami chodí vesnicí navzdory totalitě i koronaviru. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Začínají na Zelený čtvrtek, kdy zvony odletí do Říma, a nahrazují tak zapovězený zvuk zvonů a zvonků právě svými dřevěnými řehtačkami. Končí v sobotu ráno. Letos vyráželo po tři dny ráno, v poledne a večer pět koledníků. Na brzké vstávání si letos nestěžovali. „Hlavně ať vydrží počasí. Chodit v dešti by bylo nepříjemné,“ shodli se kluci, kteří končí v sobotu ráno a na Velikonoční pondělí doma odpočívají. Benjamínkem a nováčkem byl letos devítiletý Daniel Sarakány. "Je nás málo tak jsme nelenil a vyrazil. Chtěl jsem spolu s klukama udržet tradici. Vstávání brzy ráno mi nevadí," říká Daniel Spolu s ním vyrazili napříč vesnicí jeho bratr Dominik, dále Martin Hejlek, Vojta Pisár a Ota Krhounek. Muž, který opakovaně onanoval na veřejnosti, skončil ve vazbě Přečíst článek › Některé z řehtaček jsou opravdovými unikáty, které pečlivě obec uchovává. Některé zas nově vyrobené, ale podle starých tradic. „Řehtačku jsme vyráběli doma s tátou,“ říká Vojta Pisár, který je už mezi koledníky zkušeným borcem. Křesťanskou tradici nezastavil ani totalitní režim. Některé z nástrojů jsou opravdovými unikáty, které používali jejich dědové či pradědové. V obci dokonce plánovali sehnat šikovného truhláře a třeba nějaké další řehtačky přidělat. Chodí zásadně chlapci. „V pondělí doma odpočíváme, bolí nás nohy z chození po vsi,“ dodávají společně koledníci.