Sokolov chystá slavnostní otevření kluziště na náměstí Budovatelů. Původní termín na Martina zhatilo před 14 dny nevlídné počasí. Kdo si tedy nechce nechat ujít bohatý doprovodný program včetně hokejových zápasů ať si zapíše do kalendáře datum 25. listopadu od 13 hodin.

Na kluzišti pod širým nebem bude hokej, autogramiáda i dovednostní soutěže | Video: Roman Cichocki

"Po slavnostním otevření plochy bude následovat dětský hokejový miniturnaj. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Baník Sokolov a zkrátka nepřijde ani veřejnost. Zájemci budou moci předvést své umění při dovednostních soutěžích," říká místostarosta Sokolova Jan Picka. V nedalekém městském domě kultury by měla být připravena možnost nechat si nabrousit brusle. To je totiž na tomto povrchu velmi důležité. "Jedná se o švýcarskou technologii, kde je základem plastový povrch, který patří k těm nejmodernějším, jež jsou v současné době k dostání na trhu. Svědčí o tom i fakt, že to mnohá města používají pro trénink mladých hokejistů. A univerzálnost této nové technologie byla jedním z důvodů, proč jsme na tento nápad přistoupili. Nechtěli jsme ledovou plochu na dva tři měsíce, která se navíc musí složitě ledovat," vysvětlil Picka.

Přímo na tomto místě bude sloužit zájemcům až do konce února. Poté se může přesunout kamkoliv jinam ve městě a jeho okolí. Ve hře je například areál koupaliště Michal. Jeho totiž povrch není z ledu, ale je vyrobený ze speciálního plastu, což umožní celoroční využití. Na náměstí Budovatelů by tato plocha měla být v budoucnu každý rok od listopadu do konce února. Do budoucna je možné zvážit i půjčovnu bruslí, ale letos nikoliv. Co nebude chybět je převlékárna, stánek s občerstvením a broušení bruslí. Celé zařízení vyšlo na 4,5 milionu korun, z čehož 3,5 milionu darovala Sokolovská uhelná a skupina Suas Group. Životnost kluziště je 15 let. Podle výrobce má zařízení výrazně ekologickou technologii. Má prý nulovou náročnost na energie a použití vody v provozu je zcela zanedbatelné.

O týden později zahajují provoz také na kluzišti v Chebu. Stojí ve spodní části náměstí a je součástí vánoční atmosféry a tamních trhů. Plánované zahájení je v sobotu 2. prosince a skončit s bruslením tam chtějí 2. ledna. Provoz kluziště závisí na klimatických podmínkách. Pořadatelé též upozorňují, že kluziště může být uzavřeno v době konání programu na ledové ploše.