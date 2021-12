Bývalá hvězda americké hokejové NHL brankář Tomáš Vokoun, další z gólmanů reprezentace Lukáš Mensator, hráči jako Radek Duda, David Hruška, Václav Benák a řada dalších hokejistů zasedala do lavic bývalé 4. základní školy v Sokolově. Nebyla to však jen sportovní škola. Učil se tam také například známý režisér a spisovatel Rudolf Havlík. Z dalších žáků se zase stali kantoři, lékaři, ředitelé, manažeři velkých firem, grafici nebo třeba řemeslníci. O tom všem i o tom, jak školu stavěli a po letech zbourali, aby tam mohlo vyrůst nové moderní zařízení pro seniory, pojednává kniha Sokolovská Čtyřka. Její autoři Jan a Michael Rundovi ji v pondělí slavnostně pokřtili, a kde jinde než přímo v nové budově. Ta má od ledna příštího roku sloužit seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům.

Autoři chtěli knihu vydat ještě před otevřením pobytového zařízení pro seniory a počítali s tím, že to nebude problém. Na svém kontě už mají nespočet knih o sokolovských zajímavostech a vědí kam zajít pro informace. Tentokrát však přišla nečekaná překážka.

"Myslel jsem si, že to nebude tak obtížné napsat knihu o bývalé škole. Bohužel přišla pandemie koronaviru a na řadu míst jsem se nedostal osobně. Proto jsem až dnes, při křtu knihy, potkal například stavaře, se kterými jsem komunikoval doposud jen mailem. Ve své knize se věnujeme hlavně učitelům a žákům. Mezi absolventy jsou osobnosti regionu, České republiky i Evropy," řekl starší z dua Rundových Jan.

Další fotografie na internetu

Jeho sny Michael upozorňuje na další zajímavosti knihy. "Ne vše se do tištěné podoby vešlo. Některé fotky zase neměly takovou kvalitu, aby se daly do knihy použít. Na internetu však být mohou. Proto jsme do knihy na poslední stranu nechali přidat QR kódy, po jejichž načtení se zobrazí další fotografie učitelů a žáků, setkání veřejnosti při posledním zvonění a také obrázky nového pobytového zařízení," řekl Michael Rund.

Kniha vznikala v průběhu roků 2020 a 2021 a vydalo jí Muzeum Sokolov, což je příspěvková Karlovarského kraje, ve spolupráci s městem Sokolov. V knize najdou čtenáři také události týkající se 4. ZŠ v letech 1958 až 2017, přehled ředitelů, pedagogů a zaměstnanců školy, úspěchy žáků, vzpomínky žáků na školu, obrázky z posledního zvonění a demolice. Dále důležitá data z výstavby nového pobytového zařízení, popis budovy, seznam účastníků výstavby a rozhovory se stavaři.

Kniha vznikla u příležitosti následujícího lednového otevření pobytového zařízení pro seniory Čtyřka. Jde největší investici v dějinách města. "Celková náklady včetně vnitřního vybavení dosáhly 179 milionů korun. Z toho vlastní stavba přišla na zhruba 166 milionů korun, vybavení objektu pak na přibližně 13,2 milionu korun. Na výstavbu město získalo dotaci 65 milionů korun od ministerstva práce a sociálních věcí," řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Kniha bude v prodeji v Infocentru Městského domu kultury Sokolov a v pokladně Muzea Sokolov i v jeho e-shopu za 199 korun.