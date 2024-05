Právě odstartoval už 23. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje. I Sokolovsko v ní má své zástupce. O hlasy se v jednotlivých kategoriích uchází například nová městská knihovna v Chodově, dopravní terminál v Lokti, Krejcarová lávka v Sokolově či hrázděnka v Kraslicích.

O titul mezi stavbami realizovanými v Karlovarském kraji soutěží i Krejcarová lávka v Sokolově. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Soutěž má za cíl na základě hlasování odborné poroty i veřejnosti vybrat nejlepší stavby bez omezení jejich charakteru a účelu, které byly zkolaudovány a uvedeny do provozu v období předchozích tří let od 1. 1. 2021 až 30. 4. 2024 a do soutěže přihlášeny nejdéle do 30. dubna 2024.

Realizovaná stavba 2024, Sokolovsko

Městská knihovna Chodov

Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Chodov

Krejcarová lávka přes řeku Ohři v Sokolově

Náves v Rudolci

Dopravní terminál Loket předmostí

Stáčírna nápojů Bofillex, Citice

Projekt 2024, Sokolovsko

Do soutěže lze také přihlásit projekty a studie staveb zpracované v období předchozích pěti let, tj. 1.1. 2019 – 30. 4.2024.

Bytový dům Kraslice

Výstavba urgentního příjmu Nemocnice Sokolov

Zachráněná památka 2024, Sokolovsko

Letos soutěž opět představuje zachráněné památky, to je památky, které byly zchátralé, zničené, ale podařilo se je zachránit, nebo na nich probíhají záchranné práce. Při hlasování můžete dát hlas zachráněné památce, jejíž rekonstrukce a záchrana je podle vás nejvíce zdařilá.

Rekonstrukce domu u Černé věže, Loket

Hrázděnka – předměstský dům, Kraslice

Hlasovat je možné od 15. května do 18. června na www.stavbykarlovarska.cz, kde najdete všechny přihlášené stavby i projekty.

Stavby a projekty hodnotí odborná porota a veřejnost; samostatně bude udělena cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena hejtmana Karlovarského kraje a cena primátorky města Karlovy Vary.