"Do naší knihovny se vracejí lidé a návštěvnost stoupá. Po covidu, kdy byly všechny akce zrušené, je to běžný jev. Loni byl zase už takový běžný rok, vše se vracelo do normálu. Naše knihovna byla navíc během minulých let trochu atypická. Krátce před covidem jsme totiž otevřeli zcela novou knihovnu, do které se následně během pandemie lidé nedostali. A tak ještě dnes možná poznáváme dozvuky toho, že naše knihovna je pro mnohé ještě relativně nová, jsou zvědaví a hlásí se dokonce i noví čtenáři," říká Drobečková.

Velmi se jí také líbilo úsloví jejího kolegy z pražské městské knihovny. "Prohlásil, že knihovna je obývák města. To znamená, že se v ní lidé setkávají, jako když přijdou domů. Mnozí z nich se mezi sebou znají, protože přijdou na přednášky, které mají jejich společné téma. Je to o setkávání. Například Městský dům kultury (MDK) dělá většinou akce pro masy lidí, my spíše pro komunity, které zajímá ta či ona konkrétní věc," míní Drobečková.

Jako příklad uvádí Dámský klub, akce pro seniory, děti či hendikepované, jazykové kurzy, dětské klubíky a další. Knihovníci myslí i na ty čtenáře, jímž jejich zdravotní stav neumožní knihovnu navštívit. Každých 14 dní ve spolupráci s MDK knihovna zajistí zájemcům rozvoz knih, které si vyberou. Velmi oblíbenými se staly i biblioboxy.

"Jsou využívané a oblíbené. Jeden máme před knihovnou, když lidé nestihnou provozní dobu knihovny na Starém náměstí. Druhý pak v Tescu nahoře na sídlišti. Lidé tak nemusejí k nám do knihovny a knihu vrátí bez poplatku do biblioboxu. Na sídlišti je i dětská pobočka knihovny, kterou zejména v zimě děti hojně využívají. Je to jejich jakési komunitní centrum, kde se scházejí nejen nad knihami," uvádí knihovnice.

Po dlouhých šedesáti letech čekala před covidem sokolovskou knihovnu, její zaměstnance i čtenáře velká změna. Stěhovala se ze zámku do dvou zrekonstruovaných domů na Starém náměstí. Přemístili na 100 tisíc svazků. Uvolněné místo využije muzeum. Bývalé prostory byly pro mnohé čtenáře nevyhovující. „Knihovna v zámku neměla bezbariérový přístup a do oddělení pro dospělé čtenáře se muselo po poměrně strmém schodišti. O sociálním zázemí raději ani nemluvím a nedostatečné byly už rovněž skladovací prostory. Trendem je, aby bylo co nejvíce knížek ve volném výběru. Například u knih pro dospělé se tehdy dostalo do volného výběru jen zhruba polovina z fondu,“ vzpomíná Drobečková. Nová knihovna stála 46 milionů korun. Se samotným stěhováním pomohli i čtenáři. Tentokrát však ne živým řetězem. Zareagovali na výzvu knihovny a vypůjčili si co nejvíce knížek na zámku. A poté je vrátili až do nového objektu na Starém náměstí.