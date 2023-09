Původně vyhořelý objekt bývalé mateřské školy v Chodově, pak ordinace dětských lékařů a později i výrobna knedlíků. Dnes moderní knihovna odpovídající evropským trendům, která nebude pro návštěvníky jen místem pro půjčování literatury.

Chodov zkolaudoval novou knihovnu. Vyrostla na místě bývalé knedlíkárny | Video: Cichocki Roman

V jedné má být oddělení pro dospělé čtenáře s centrálním pultem a kavárnou, druhá pak nabídne zázemí pro dětské čtenáře. Zcela novým prvkem bude schodišťové jádro s výtahovou šachtou. Knihovna rovněž poskytne malý sál pro pořádání akcí a své využití najde i upravená přilehlá zahrada. Knihovna je v těchto dnech zkolaudovaná a za měsíc přivítá první čtenáře. Celkové náklady vyšly město na 51,3 milionu korun.

"Zhruba za měsíc si obyvatelé Chodova budou moci jít vypůjčit svou oblíbenou četbu do nové městské knihovny. Ta se veřejnosti představí v pátek 27. října v 10 hodin, na kdy si pro návštěvníky připravila Den otevřených dveří. Ještě před tím je však třeba přestěhovat z původní budovy zhruba 40 tisíc knih," informuje veřejnost mluvčí chodovské radnice Martin Polák. Přestavba vyhořelého objektu začala v srpnu roku 2021. Z původní stavby zůstal pouze skelet se stropy a podlahami.

Termín dokončení knihovny se posunul zhruba o rok. Důvodem bylo několik nečekaných událostí, jako například kovidová pandemie a válka na Ukrajině. Kvůli výpadku některých materiálů či zdražení vstupních nákladů a energií se stavba prodražila o 14 milionů korun. Její zhotovitel se vloni na město obrátil s tím, že chce jednat o nové ceně. Město se chtělo zachovat jako řádný hospodář a na jednání si proto nechalo zpracovat právní analýzu, která měla za úkol ukázat možnosti, kam až může Chodov či samotná firma zajít.

„Zhotovitel se na nás vloni obrátil s tím, že chce otevřít jednání o nové ceně. Nutila ho k tomu tehdejší situace kolem války na Ukrajině, kdy docházelo k enormnímu nárůstu vstupních materiálů, zejména oceli,“ konstatoval Pizinger s tím, že válka narušila některé dodavatelské řetězce.

„Jsme veřejný zadavatel a musíme ctít legislativu. Potřebujeme znát rámec, kam můžeme jako město a řádný hospodář zajít, abychom mohli odpovědně posoudit všechny směry našeho budoucího rozhodnutí, jako je například zastavení stavby, pozdržení či přesoutěžení akce,“ vysvětlil starosta, proč se minulý rok radnice obrátila na právnickou kancelář. Podle něho bylo nutné brát také ohled na získanou státní dotaci ve výši 20 milionů korun, kterou nechtěli ohrozit.

Projekt regenerace území brownfieldu - Stavební úpravy bývalého objektu knedlíkárny na městskou knihovnu v Chodově byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 procent způsobilých nákladů.

A do pomoci se mohou zapojit i její návštěvníci a nemají se čeho bát. Knihovně totiž ulehčí situaci tím, že si přijdou vypůjčit co nejvíce knih. Vracet je budou až v nové budově.

„Přijďte si vypůjčit co největší množství knih, které pak vrátíte až do nové budovy. Výpůjčky se automaticky prodlouží do konce kalendářního roku, nemusíte se bát upomínek. Čím víc čtenářů se zapojí, tím dříve se nám podaří v nové budově rozběhnout plný provoz. Chystáme i nějaké novinky,“ uvedla ředitelka knihovny Hana Nemčičová.