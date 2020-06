Přemístit bude třeba na 100 tisíc svazků a pomoci mohou i čtenáři. Uvolněné místo využije muzeum.

Nynější prostory jsou pro mnohé čtenáře nevyhovující. „Současná knihovna v zámku nemá bezbariérový přístup a do oddělení pro dospělé čtenáře se musí šplhat po poměrně strmém schodišti. O sociálním zázemí raději ani nemluvím a nedostatečné jsou už rovněž skladovací prostory. Trendem je, aby bylo co nejvíce knížek ve volném výběru, jenomže opět narážíme na nedostatek místa. Například u knih pro dospělé se tak dostane do volného výběru jen zhruba polovina z fondu,“ říká ředitelka knihovny Daniela Drobečková.

Při stěhování mohou pomoci i samotní čtenáři, někteří už svoji pomoc při balení knih nabídli. „Předpokládáme, že stěhování a zabydlování se v nové budově vypukne v polovině července a potrvá do konce srpna. S tím, že bychom chtěli pro veřejnost otevřít se začátkem nového školního roku. Našich 2176 registrovaných čtenářů se ale nemusí bát, že by přes prázdniny zůstali bez knížek. V červnu knihovna běží ve standardním provozu kromě sobot a knihy si lidé mohou v červnu vypůjčit na celý červenec i srpen s tím, že je mohou vrátit až do konce září v nové knihovně,“ dodala Drobečková.