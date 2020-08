Nová knihovna za 46 milionů korun se chystá na otevření. Je plánované na 1. září a v těchto dnech sestěhuje ze sokolovského zámku, kde sídlila plných 60 let. Nově ji čtenáři najdou na Starém náměstí.

Knihovna se už stěhuje. | Foto: Město Sokolov

Město tam koupilo tři nemovitosti napojené na sebe. Právě ve dvou z nich bude po osmnáctiměsíční rekonstrukci knihovna sídlit. „Polepšíme si všichni, knihovníci i čtenáři. Bývalá knihovna v zámku neměla bezbariérový přístup a do oddělení pro dospělé čtenáře se muselo jít po poměrně strmém schodišti. Nedostatečné byly i skladovací prostory. Například u knížek pro dospělé se dostala do volného výběru jen zhruba polovina z fondu. To vše se nyní zlepší,“ uvedla ředitelka sokolovské knihovny Daniela Drobečková.