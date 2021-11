Jde především o finanční podporu, ale konkrétnější město zatím být nechce. Při projednávání se strhla ve vedení města bouřlivá diskuze. Sestavili proto pracovní skupinu, ze které vzejdou do konce roku návrhy. Pokud je podpoří zastupitelé, dostanou zelenou.

"Návrhů je několik, ale jsou na ně různé úhly pohledu. Chtěli bychom jakýsi dotační titul pro zdravotní péči. V rozpočtu na to jsou alokovány finanční prostředky a jde o významnou částku. Jasno by mělo být do konce roku a souhlas musejí dát zastupitelé," říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

V Sokolově chybějí především pediatři a rodiče musejí s dětmi dojíždět do okolních měst, což je je zejména s nemocným dítětem pro mnohé problém.

"Do Sokolova jsme se přistěhovali zhruba před dvěma roky. Sehnat lékaře pro našeho dnes tříletého syna bylo nemožné. Jsme proto nuceni jezdit do Kraslic. Když je syn nemocný, je mu špatně a má horečky je to opravdu horor. Nic jiného nám ale nezbývá," říká Nikola Satlerová. Její kamarádka Linda má ten samý problém. Pediatra si nakonec našla v sousedním Lokti. Další z maminek jezdí se svou dcerou dokonce do sousedního okresu, konkrétně Nejdku. Průměrný věk pediatrů v Sokolově je 62 let. nedávno odešli čtyři do důchodu, bez náhrady. Současní lékaři nové děti přijímají jen vzácně. jde o několik novorozenců pro něž se uvolní místa po odcházejících devatenáctiletých pacientech.

"Víme, že město má jen malé páky, jak tento problém vyřešit. Dá se to řešit finanční podporou od města, ale je to řešení krátkozraké. Nejvíce musejí pomoci pojišťovny, ministerstvo či kraj," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

Lékaři postupně stárnou a těch mladých je také nedostatek. Řada rodičů tak s dětmi musí buď složitě cestovat do ordinací v jiných městech anebo si vypomoci doma třeba radami od svých babiček. Velkým lákadlem lékařů z našeho regionu je i sousední Sasko či Bavorsko. Tamní kliniky neváhají své potencionální nové zaměstnance z Čech kontaktovat už na lékařské fakultě při jejich studiu. A například mnohdy až čtyřnásobně vyšší nástupní plat může být pro mnohé velkým lákadlem.