V kraslické restauraci nabízeli minulý týden řízek s bramborovým salátem za 129 korun. Polévka byla za dalších 35 korun.

V penzionu s restaurací Krista v Kraslicích stojí řízek 129 korun i s polévkou. Do třetice ve stejném města pak zaplatíte za stejný vepřový pokrm v trojobalu a na žampiónech 124 korun, bez polévky. Jde o restaurace, kde se běžně každý den stravují kolem poledne jak úředníci, tak řemeslníci.

Kraslice jsou příhraniční město a do tamních restaurací zavítají i Němci. Z hranic je to pouhých pět kilometrů. Většina restaurací se zde udržela i po kovidové době a zavření všech těchto zařízení. Po razantním zdražení takřka všech vstupů se však hosté začínají vracet pomalu.

„Udělali jsme vše proto, aby se hosté vrátili. I když jsme v době zavření restaurací měli tržby o 70 % nižší, investovali jsme do nového výčepu, včetně rozvodů, elektřiny a zednických prací 60 až 70 tisíc. Po celou dobu jsme vydávali jídlo přes okénko a chodila k nám stálá klientela. Byli to dělníci, lidé z úřadu nebo hasiči. Chtěli jsme udržet alespoň částečně chod a hlavně osvědčené zaměstnance. Bylo to těžké období, každý den jsme byli v minusu. Hypotéka se neptá kdo ji zaplatí, elektřina rovněž. Ale když jsme přežili tohle, přežijeme už všechno. Hůř už být nemůže,“ věří jeden z provozovatelů restaurace Tomáš Šrajber.

V Sokolově jsou ceny řízků příznivější. Pivnice U Smrků ho měla v nabídce s bramborových salátem za 85 korun. Dalších 35 pak stojí polévka. Takřka stejnou cenu má restaurace Na Slovance. Stejné jídlo je za 90, polévka pak za 30.

„Ještě před necelými deseti lety se obědové menu všude v republice, včetně Prahy, vešlo pod stovku. V roce 2013 vyšlo obědové menu v krajských městech vesměs na méně než 90 Kč, plyne z tehdejších dat portálu Lunchtime.cz,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda. „Celorepublikově menu stálo průměrně ani ne 85 Kč. Loni však již vyšlo v průměru na více 125 Kč.