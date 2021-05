Jde o spojnici s dálnicí D6 a řada šoférů, aby se tomuto úseku vyhnula, sjíždí z dálnice na druhém výjezdu u OMW. Tím se ovšem tvoří dlouhé kolony i tam. Důvod je prostý. Frekventovaná křižovatka mezi obchodními supermarkety Kaufland a Lidl.

Hned za nimi následují dvě kruhové křižovatky a další obchodní zóna Michal. Výjimkou není při sjezdu do města v dopravní špičce dlouhá kolona aut z dálnice až na druhý kruhový objezd. A to jde o hlavní silnici. Na vedlejších vedoucích od Kauflandu a Lidlu je situace ještě horší. "Pokud tam v dopravní špičce odbočujete na vedlejší silnici doleva, stojíte tam věčnost. A když v prvním autě v koloně sedí expert za volantem, je to opravdu na dlouhé čekání," říká řidič Pavel Stejskal ze Sokolova.

Kterou křižovatku zvolit při sjezdu či nájezdu na dálnici tak záleží na čase a dopravní situaci. U semaforů na stavbě by někteří řidiči uvítali časový interval, za jak dlouho naskočí zelená. A někteří na toto téma na sociálních sítích dokonce vtipkují, aby vzápětí zvážněli. "Omezení je asi potřeba, bude tu hezký kruháč, ale v tomto omezeni by byl super semafor s ukazatelem doby čekání. Třeba bych si stihl ještě koupit auto v Áčkách nebo nanuk na Onu. Anebo jednoduše vypnout motor a vědět ze nebudu za 15 sekund startovat. Dýcháme to všichni," napsal jeden z řidičů Josef Regeti.

Další diskutující, Vlaďka Kollárová, na to reaguje slovy: "Tam člověk stihne koupit auto i nanuk a klidně ještě i vypnout ten motor."

Jsou i tací, kteří u stavby na semaforech vzývali všechny svaté. "Já tam minule stála a začalo se mi kouřit z pod kapoty. Jsem se modlila za zelenou," směje se Nicol Křížová.

V dopravní špičce tak zůstávají čekací doby na obou sjezdech D6 do Sokolova zhruba stejné. Nabízejí se ještě další dvě varianty. Pokud řidič jede z Karlových Varů, může sjet z dálnice už u hřbitova v Novém Sedle a obchvatem se dostat do Sokolova. Druhá varianta je směr od Chebu, kde může sjet u Březové a přes Dolní Rychnov dojet do Sokolova.