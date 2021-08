Bazén s ikonickou vyhlídkou na Karlovy Vary si totiž místní velmi považují a byli na něj právem pyšní. Cenu už získal. První místo v anketě, co lidem v Karlových Varech nejvíce vadí. Jeho vypuštění a následná devastace, které jako by evokovaly název filmu, který na festivalu osobně uvede Ethan Hawke. Zoufalství a naděje.

To zoufalství s nadsázkou umocnil premiér Babiš, když nejprve prohlásil, že by bazén i s tou překrásnou vyhlídkou nejraději prodal arabskému šejkovi. Následně rozhodnutí přehodnotil, a dodal tak lidem naději, že stát bazén opraví a zprovozní. A také zaplatí. Což se stalo, a za to díky. Chybička se ale vloudila. Sociální sítě jsou zrádné a zvát lidi (zrovna jsme náhodou v Karlových Varech) na koupačku na staveniště do vypuštěného bazénu, bez ověření reálného stavu, je přinejmenším politická blamáž. Což se stalo také. Takže teď to je opačné garde. Otevřený bazén sice bude festivalovou hvězdou, ale bez poct.