Komentář: Bůh pomáhej lidem, kteří jezdí do práce

V době koronavirové krize dopravci ruší nevytížené spoje. Jsou dlouhodobě ztrátové a oni je už zkrátka neutáhnou. Některým lidem to však působí potíže a bojí se, že přijdou o práci. Pro mnohé z nich by to bylo likvidační.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Iveta Chmelařová

A tak podstupují mnohdy až útrpnou cestu s mnoha přestupy a čekáním na spoje, které na sebe nenavazují. V rekordních mrazech, které sevřely region, opravdu nezáviděníhodné. Cestující jsou zoufalí a kupodivu nespílají dopravcům, ale kraji nebo státu, který je hodil přes palubu. Na zastávkách mrznou a čekají rezignovaně na další spoj a patnáctikilometrová trasa z práce domů jim trvá dvě a půl hodiny. Další si sehnali přátele, kteří je vozí do práce. Bohužel jen na chvíli. Vládní nařízení totiž uzavřela Chebsko a Sokolovsko a oni jsou z druhého okresu, kam se nesmí. FOTO: Školáci se on-line nejen učí, ale i pečou zdravotníkům Přečíst článek › Podle dopravců se omezení týká linek, které jsou zcela závislé na množství přepravených cestujících. Karlovarský kraj na nich nekompenzuje žádné ztráty. Kompenzace dopravci odmítl i stát. Lidé tak zřejmě mají stopovat nebo chodit pěšky. To ale brzy o práci přijdou a skončí na úřadech práce, kde budou o peníze žádat opět stát.

