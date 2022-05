Přesně to se stalo Starostům a nezávislým (STAN). Kandidáta do Senátu sice vybírali ze dvou opravdu zkušených kandidátů, ale, řečeno pěkně česky, tak nějak přebrali. Nejprve padl los na Petra Kulhánka, pak přišla změna a kandidátem je Jan Horník. Ani jeden se s tím nesmířil. Do Senátu chtějí oba, a STAN tak ve volbách obrátí zbraně proti sobě.