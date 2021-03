Ruce, roušky, rozestupy, to je podle radnice určitě základ. Ale Chodovu tam chybělo to nejpodstatnější. Používat zdravý rozum.

Rozjel proto kampaň, která má lidi upozornit na to, že zdravý lidský rozum je neméně důležitý. A to je asi to, co v tuto chvíli potřebujeme nejvíce. Fake news jsou nepravdivé zprávy. Označují lživé informace a dezinformace, které se šíří na internetu i v televizním vysílání. Často se s nimi lidé setkávají například na sociálních sítích nebo v e-mailech. Jejich cílem je finanční zisk nebo ovlivnění veřejnosti a ani ten, kdo zprávu čte, ji jako smyšlenou nevnímá. A v tom je zřejmě to největší nebezpečí.

Tento nápad by tak mohl být inspirací pro ostatní, kteří slepě sdílejí či jinak šíří dál nesmyslné hoaxy a fake news, aniž by si ověřili z jakého zdroje pochází, či zda se vůbec zakládají na pravdě. Budou tak šetřit nejen své zdraví, ale i mysl. Říká se, že ve zdravém těle je zdravý duch. Platí to i obráceně. Kdo má zdravého ducha, bude mít i zdravé tělo.