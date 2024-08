Rekonstrukce začne frézováním stávajícího povrchu vozovky, které je naplánováno na první den prací. Následně budou provedeny vyrovnávky, pokládka nového asfaltového koberce a dosypání krajnic. Celý proces rekonstrukce by měl být dokončen do konce srpna, což zajistí co nejkratší dobu omezení pro řidiče.

Vzhledem k úplné uzavírce silnice č. 208 bude nutné použít objízdné trasy, které budou pečlivě značené. Řidičům se doporučuje, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení, a aby si včas naplánovali své cesty s ohledem na uzavírku. Pro obyvatele i návštěvníky Krásna bude zajištěn přístup k jejich domovům a objektům, i když může dojít k drobným komplikacím.

Za provedení prací je zodpovědná stavební společnost Eurovia CZ, a.s. Firma slibuje, že práce budou probíhat v souladu s harmonogramem a s maximálním ohledem na minimalizaci dopadu na obyvatele a řidiče.