Z celkových 200 se městu podařilo získat 130 garáží. Kdo ze zbylých majitelů chce svou garáž ještě prodat, měl by si pospíšit. Sokolov zveřejnil, že 30. června s odkupem končí.

"Podstatná část plánu, a to odstranit opuštěné a zchátralé garáže z lokality Jižní lom, je už splněna. Zmizelo více než 130 garáží, které v uplynulých letech město vykoupilo od jejich vlastníků. Na místě zůstalo jen pár desítek garáží. Město do budoucna plánuje, že by na území po odstraněných garážích vznikl revitalizovaný prostor podobný tomu, jaký je za Krejcarovou lávkou. A především hodlá tímto způsobem zrušit lokalitu, kde vznikají černé skládky a stahují se sem lidé bez domova," říká mluvčí radnice Vladimír Meluzín. Drtivá většina pozemků v tomto místě se nachází v záplavovém území stoleté vody. Není tam tedy možné stavět trvalé objekty.

Dělníci museli při demolici většiny garáží pracovat opatrně a většinu prací dělat ručně. Stalo se totiž, že garáž určená k demolici sousedí s tou, která zůstane na místě i nadále. Proto to na místě vypadá jako při bombardování. Jedna nemovitost stála, z druhé zbyla jen hromada suti.

Dělníci vyváželi odpad z garáží a jejich okolí do přistavených kontejnerů, které se střídaly jako na běžícím pásu. Naplnit je, nebyl totiž žádný problém. "Odpadu je tu dost a a dost. Krom toho v okolí se objevil další, který byl nashromážděný v garážích," řekl jeden z dělníků, který garáže vyklízel.

"Garáže měly vylámaná vrata a byly plné odpadu. Černé skládky jsou všude kolem. S tím se opakovaně v této lokalitě potýkají Sokolovské technické služby. Nepomohla ani nainstalovaná závora. Pyramidy z použitých pneumatik se tam objevovaly znovu a znovu," potvrdil místostarosta Sokolova Jan Picka.

Občas je vidět z lokality stoupající dým. Mezi lidmi bez domova se stále najde pár jedinců, kteří občas vyhledají opuštěnou garáž.

Několik majitelů už před lety rezignovalo a své garáže městu vrátili. Pokud jsou totiž v neutěšeném stavu, tlačí na ně stavební úřad, aby zjednali nápravu. Na několika garážích se řešila exekuce. Několik majitelů garáží městu neodpovědělo, protože o situaci možná ani nevědí. Zbytek čeká nebo licituje o větší cenu. Mají však smůlu. Město ji zvyšovat nehodlá, bylo by to podle informací z radnice nefér vůči ostatním.

Zrovna tak město nepočítá s tím, že by vyplatilo zpětně 10 tisíc korun lidem, kteří městu vrátili svou garáž v Jižním lomu zdarma, aby se zbavili starostí a problémů, které v lokalitě panují.

Zájemci, kteří ještě mají zájem prodat pozemek s garáží, mohou kontaktovat úřednici radnice Leonu Mlejnkovou telefonicky na čísle 354 228 240, e-mailem na adresu leona.mlejnkova@mu-sokolov.cz nebo osobně na městském úřadu.