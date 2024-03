"Regionální ředitel společnosti MediClinic mi oznámil, že od 1. června z osobních důvodů končí v Aši dětská doktorka Slávka Repáková. S panem ředitelem jsme se dohodli na společném hledání náhrady. Současně posílám dopis zdravotní pojišťovně a budu jednat i s hejtmanem. Na pondělí jsem svolal mimořádnou Radu města, kde se budeme problémem zabývat," potvrdil nepříjemnou zprávu starosta Aše Vítězslav Kokoř. V Aši tak zbyl jediný pediatr.

Stejně tak jako například v příhraničních Kraslicích na Sokolovsku, kde oznámila ukončení své činnosti od 1. dubna lékařka pro dospělé a zároveň i pro děti a dorost Dana Fučíkovská. Ta ordinovala zároveň v sousedních Lubech, které spadají pod Chebsko. Stovky dospělých, seniorů i malých dětí se tak rázem ocitly bez lékaře. Praktických lékařů pro děti a dorost je totiž obrovský nedostatek a noví přibývají velmi málo. Situace se zřejmě ještě zhorší, protože pediatři v celé republice stárnou, jejich průměrný věk je téměř 57 let. Řad z nich už je také v důchodovém věku. A ač mnozí z nich přesluhují, v nejbližších letech do důchodu opravdu odejdou a nemá je kdo nahradit. To je případ i dnes už jediného pediatra pro Kraslice a okolní obce pětasedmdesátiletého Zdenka Zýky.

Lidé se snaží. Volají, obíhají ordinace, píší maily. Marně. Konec pediatra v Kraslicích se dotkl i sousedních Lubů, kam lékařka dojížděla. "Je to pro Luby strašná zpráva. Od roku 2018 se sem snažíme dostat druhého lékaře, ale bez úspěchu. Nyní nebudeme mít žádného. Snaží se město, kraj i pojišťovny. Zatím bezvýsledně. Volají mi zoufalí lidé a ptají se co mají dělat. Měli jsme příslib lékaře alespoň pro dospělé, ale ani to nedopadlo. Jsme v koncích," řekl starosta Lubů Vladimír Vorm. Luby zkouší vše možné i nemožné. Šly dokonce až tak daleko, že lékaři postaví nový dům a na místním zdravotním středisku nabídnou ordinaci. Obojí s nulovým nájmem. Do příhraničí se ale lékaři nehrnou.

Odpovědi pojišťoven jsou takřka identické. "Je nám velmi líto, v jaké obtížné situaci se nacházíte a věřte nám, že bychom Vám tuto situaci rádi ulehčili. Zákon nedává zdravotním pojišťovnám žádnou pravomoc uložit konkrétnímu lékaři povinnost uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou a ani ošetřit konkrétního pacienta. Naopak i smluvní lékař může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení. Posouzení únosného pracovního zatížení je výlučně v kompetenci lékaře. Nyní jsme na krajském úřadě Karlovarského kraje vyhlásili výběrové řízení pro obor praktické lékařství pro děti a dorost. Čekáme, zda se do výběrového řízení některý lékař přihlásí." Podle informací Deníku se do dnešního dne nikdo nepřihlásil.