"Všichni ti, kteří do Alfy chodili vědí, že naopak multižánrový klub to byl a nebylo to jen o muzice. Bylo to o besedách o slam poetry, promítaní dokumentárních filmů, divadle, pořadech pro děti, hudebních soutěžích i se zahraniční účastí a pořadech pro seniory a dalších akcích," říkají bývalí nájemci. Zároveň přiznávají, že klub opustili po vzájemné dohodě, ale hlavním důvodem bylo placení nájemného v této těžké době. Pomoc od státu prý byla minimální.

"MDK v podstatě pokračuje dále v tom co jsme už dávno dělali. S tím, že určité věci vylepší neboť finančních prostředků má dost. Ukázali jsme městu Sokolov a MDK, že kulturu multižánrové klubové scény lze dělat i jinak, než-li bylo zvykem před dobou Alfa music club Sokolov. Jsem rád, že tedy budete pokračovat v duchu již zavedeného klubu. Hodně štěstí v nové době," uvedl jeden z provozovatelů.

"MDK Sokolov byl majitelem nebo provozovatelem již dávno předtím, pokud vím a za jeho režie to tam minimálně od roku 2013 notně chcípalo. Až někdy asi okolo roku 2016 to dali do pronájmu a poslední provozovatel v pronájmu to dokázal zvednout opravdu na velice dobrou úroveň," píše v diskuzi Petr Eger.

Na podobné názory ihned reaguje ředitel MDK Ladislav Sedláček. "Podobné příspěvky uráží lidi, kteří nikdy Petra a Jirku nenařkli, že to dělali špatně. My si práce obou vážili a nikdy jsme s nimi neměli sebemenší problém. Máme svědomí čisté. My jsme se snažili najít, jak jim pomoci. Nic víc, nic míň. Pro nás je teď priorita, aby klub fungoval i nadále a je naše právo napsat, nebo říct, jak to vidíme," říká.

"Minimální slušností by bylo, předešlým nájemcům poděkovat, nejlépe jmenovitě a uznat jejich zásluhy. Mnohem větší slušností by bylo, je nechat přežít tuto blbou dobu s odpuštěním nájmu a nechat je pokračovat - už proto, že to skutečně umějí a zaslouží si to," myslí si Petr Hahn.

Prostory se v současné době rekonstruují. Nového místa se dočkají zvukaři se svou aparaturou a vznikne i nová promítací kabina. Upravena má být i venkovní terasa, která bude sloužit jako kavárna a to nejen pro návštěvníky kina.

„Alfa Club Sokolov svým kulturním programem bude nabízet zážitky pro všechny věkové kategorie. Nechceme zůstat ale jen u hudby, protože tento prostor si vyloženě říká o další využití. Jedním z nich bude vybudování malé filmové scény, ovšem s profesionálním vybavením. Do klubu bude přestěhována naše promítací technika, která je v současné době v městském divadle. Jedná se o profesionální zařízení, které umožňuje především promítání premiérových filmů, což na běžném projektoru není možné. Diváci se tedy můžou těšit nejen na filmové novinky, ale také na tematické filmové večery, klasické bijáky, filmové festivaly či filmové maratony. Prostě a jednoduše chceme vytvořit útulný prostor, kde se pořád něco bude dít,“ dodává Ladislav Sedláček.