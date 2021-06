Nová platforma MujChodov.cz umožní lidem nejen zapojit se aktivně do věcí budoucích, ale také vidět, jaký názor mají ostatní Chodováci.

Autoři projektu tím zároveň zahájili sérii debat, při nichž mají zaznívat podněty a návrhy k tomuto důležitému rozvojovému dokumentu.

Centrálním místem MujChodov.cz je interaktivní mapa, na níž mohou obyvatelé po přihlášení umisťovat své vlastní projekty s příslušným komentářem a popřípadě i fotografiemi.

Hlavní výhodou nového řešení je přehlednost a transparentnost. Cílem je interaktivním a zábavným způsobem ukázat, jak bude Chodov vypadat v budoucnu a jaké jsou představy jeho obyvatel. „Chceme, aby se obyvatelům Chodova ve městě příjemně žilo, proto jsme chtěli, aby měli co nejjednodušší přístup k informacím, které se jich přímo dotýkají. Zároveň jsme hledali moderní řešení pro 21. století,“ uvedl k projektu starosta města Patrik Pizinger.

Premiérová debata se vedla první červnový týden online a zúčastnila se jí více než desítka zájemců. Na stole byla nejrůznější témata. – od parkování, cyklodopravu až po budování nových dětských hřišť. Diskuze s obyvateli budou pokračovat i v následujících měsících.

"V průběhu prázdnin pak budou mít možnost vyplnit dotazník, případně se potkat v rámci veřejné diskuse u kulatých stolů. Dotazník bude k dispozici on-line a vyjde i v tištěné verzi prázdninového čísla městského zpravodaje," potvrdil mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

"Dobrý nápad. V dnešní době je to určitě moderní trend. Dříve podobné věci nikoho moc nezajímaly. Nyní by mohlo město vtáhnout lidi do diskuze," myslí si Patrik Gernáč Chodova.